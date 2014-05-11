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市场报道 | 2014年 5月 12日 星期一 06:49 BJT

《美国重要政经日程》--5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 美国农业部公布一周谷物油籽出口检验报告

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券的标售

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

2000 - 财政部公布4月月度预算报告

2000 - 农业部公布一周谷物进展状况报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
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