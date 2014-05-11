澳新经济指标预测--5月12日-5月19日****

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月12日(一) 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正1 企业信心指数 -- 正4 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -0.3% 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.9% +3.4% 房屋融资 3月 -1.5% +2.3% 投资性房屋融资 3月 -- +4.4% 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 5月14日(三) 1200 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 -- -0.3% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字23.2 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40.8 5月16日(五) 暂无重要经济数据出炉 5月19日当周 5月18日(日) 2245 新西兰生产者投入物价指数(PPI) 第一季 -- -0.7% 产出物价指数 -- -0.4% (完)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北