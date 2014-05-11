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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 07:14 BJT

****澳新经济指标预测--5月12日-5月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值       前值 
    
    5月12日当周
    5月12日(一)
    0130  澳洲NAB企业现况指数                            4月             --         正1
                 企业信心指数                                            --         正4
    2245  新西兰食品价格指数                             4月             --       -0.3% 
        
    5月13日(二)
    0130  澳洲房价指数                                第一季          +2.9%       +3.4%
              房屋融资                                   3月          -1.5%       +2.3%
              投资性房屋融资                             3月             --       +4.4%
    2245  新西兰零售销售(较上季)                      第一季             --       +1.2% 
                        (较上年同期)                                     --       +3.9%
    
    5月14日(三) 
    1200  新西兰采购经理人指数(PMI)                      4月             --       58.40 
    
    5月15日(四) 
    0130  澳洲新车销量　　　　　　　　　　　　　　　　　 4月　　　　　　 --       -0.3% 
    0200  新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 　　　  --    赤字23.2
                现金预算收支(亿新西兰元)                                 --    赤字40.8
    
    5月16日(五) 
    暂无重要经济数据出炉
    
    
    5月19日当周
    
    5月18日(日)
    2245  新西兰生产者投入物价指数(PPI)                 第一季           --       -0.7%
                      产出物价指数                                       --       -0.4% (完)
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