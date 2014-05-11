更新版 1-美国经济：一段时期内还无法判断是否真正走强--洛克哈特

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
由于美国第一季GDP环比年率仅成长0.1%，美联储在4月政策会议上坚持认为，资产购买措施结束后，近零利率仍需维持“相当长一段时间”。
洛克哈特表示，他预计2015年下半年将开始加息，并称“一旦开始加息，我认为利率正常化的进程将循序渐进地展开”。
据美联储决策者3月对利率的预期，他们预计利率将在2015年上调。
达拉斯联储总裁费希尔本周暗示，美联储未来数年可能用其它政策工具取代联邦基金利率，并称央行已测试过其它工具。
在被问及逆回购的效果时，洛克哈特指出，“规模相对较小的逆回购还算成功。但整体来说，我相信逆回购会是我们的工具选项之一。”
“因此在我们试图影响短期利率的过程中，逆回购很可能发挥作用。”
美国通胀率略高于1%，而失业率虽然在下降，但仍高达6.3%。
洛克哈特称，他预计通胀率在升向联邦公开市场委员会(FOMC)2%的目标过程中，中期内将走坚至更稳健的水准。
他说，尽管4月美国失业率下降，但明显是就业岗位增加的同时，劳动力人口却在减少。
“因此我不认为失业率下降是说明充分就业正在实现的确凿证据。”(完) (编译 郑茵/孙茉莉/李爽 审校 白云)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北