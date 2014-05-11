更新版 1-美国经济：一段时期内还无法判断是否真正走强--洛克哈特

由于美国第一季GDP环比年率仅成长0.1%，美联储在4月政策会议上坚持认为，资产购买措施结束后，近零利率仍需维持“相当长一段时间”。

洛克哈特表示，他预计2015年下半年将开始加息，并称“一旦开始加息，我认为利率正常化的进程将循序渐进地展开”。

据美联储决策者3月对利率的预期，他们预计利率将在2015年上调。

达拉斯联储总裁费希尔本周暗示，美联储未来数年可能用其它政策工具取代联邦基金利率，并称央行已测试过其它工具。

在被问及逆回购的效果时，洛克哈特指出，“规模相对较小的逆回购还算成功。但整体来说，我相信逆回购会是我们的工具选项之一。”

“因此在我们试图影响短期利率的过程中，逆回购很可能发挥作用。”

美国通胀率略高于1%，而失业率虽然在下降，但仍高达6.3%。

洛克哈特称，他预计通胀率在升向联邦公开市场委员会(FOMC)2%的目标过程中，中期内将走坚至更稳健的水准。

他说，尽管4月美国失业率下降，但明显是就业岗位增加的同时，劳动力人口却在减少。