《全球汇市》欧元走稳，然依然受压于欧洲央行政策前景

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
投资者还将继续关注乌克兰局势的发展，担心该国正走向内战。亲俄罗斯的反叛人士周日宣布在乌克兰东部的自治公投中获得胜利。
欧元下跌扶助美元指数 跳涨至愈一周高点79.915，自上周四触及的20个月低点78.906明显回升。美元指数最新报79.859。
美元兑日圆 基本持平于101.86日圆，在101.40附近区域再次寻获良好支撑。
商品货币亦走势平稳，兑美元守住近期涨幅。澳元兑美元 报0.9362美元，距离周四创下的一个月高点0.9395仍不远。
亚洲地区周一基本没有重要经济报告发布。中国周二公布的4月工业生产和零售销售数据将是关注重点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3755 1.3757 -0.01 +0.07 1.3745
美元/日圆 101.84 101.85 -0.01 -3.29 105.30
欧元/日圆 140.09 140.12 -0.02 -3.21 144.73
美元/瑞郎 0.8869 0.8864 +0.06 -0.66 0.8928
英镑/美元 1.6855 1.6849 +0.04 +1.81 1.6556
美元/加元 1.0893 1.0893 +0.00 +2.57 1.0620
澳元/美元 0.9360 0.9360 +0.00 +5.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8621 0.8610 +0.13 +5.06 0.8206
澳元/日圆 95.330 95.330 +0.00 +1.58 93.850
新西兰元/日圆 87.800 87.690 +0.13 +1.61 86.410
英镑/日圆 171.67 171.61 +0.03 -1.53 174.33
澳元/新西兰元 1.0850 1.0862 -0.11 +0.02 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/郑茵/徐文焰；审校 戴素萍/王冠中)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北