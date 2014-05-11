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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 07:53 BJT

《全球汇市》欧元走稳，然依然受压于欧洲央行政策前景

投资者还将继续关注乌克兰局势的发展，担心该国正走向内战。亲俄罗斯的反叛人士周日宣布在乌克兰东部的自治公投中获得胜利。

欧元下跌扶助美元指数 跳涨至愈一周高点79.915，自上周四触及的20个月低点78.906明显回升。美元指数最新报79.859。

美元兑日圆 基本持平于101.86日圆，在101.40附近区域再次寻获良好支撑。

商品货币亦走势平稳，兑美元守住近期涨幅。澳元兑美元 报0.9362美元，距离周四创下的一个月高点0.9395仍不远。

亚洲地区周一基本没有重要经济报告发布。中国周二公布的4月工业生产和零售销售数据将是关注重点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3755 1.3757 -0.01 +0.07 1.3745

美元/日圆 101.84 101.85 -0.01 -3.29 105.30

欧元/日圆 140.09 140.12 -0.02 -3.21 144.73

美元/瑞郎 0.8869 0.8864 +0.06 -0.66 0.8928

英镑/美元 1.6855 1.6849 +0.04 +1.81 1.6556

美元/加元 1.0893 1.0893 +0.00 +2.57 1.0620

澳元/美元 0.9360 0.9360 +0.00 +5.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8621 0.8610 +0.13 +5.06 0.8206

澳元/日圆 95.330 95.330 +0.00 +1.58 93.850

新西兰元/日圆 87.800 87.690 +0.13 +1.61 86.410

英镑/日圆 171.67 171.61 +0.03 -1.53 174.33

澳元/新西兰元 1.0850 1.0862 -0.11 +0.02 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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