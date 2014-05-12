金砖国家：5月9日股汇市收盘纵览

路透5月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.19%，报1,006.95点。

中国股市：沪综指小幅收跌，数据显示经济不振拖累大盘走弱

香港股市：恒指小幅收高，然电信类股回吐涨幅令涨势受限

中国汇市：人民币窄幅波动后收平，通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

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拉美股市：巴西Bovespa指数 收低0.6%，报53,100.34点，尽管周五公布的一份民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫的支持率下滑一个百分点。若民调显示罗塞夫支持率下降，巴西股市通常应倾向于上扬。

拉美汇市：拉美货币兑美元多数下跌，智利披索上涨

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南非股市：小跌，非洲主要钢铁制造商ArcelorMittal 领跌，此前公司发布负面财测，尽管截止3月当季恢复盈利。综合指数 跌0.36%至48,852.45点，Top-40绩优股指数 亦跌0.36%至43,741.10点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，跟随欧元跌势

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印度股市：触及纪录高位，并创9月以来最大单日涨幅，因对反对党Bharatiya Janata党将在截止下周的大选中胜出的憧憬提振ICICI银行等绩优股大涨。BSE指数 收高2.91%，报22,994.23点，稍早一度上涨3.15%至23,048.49点纪录高位，刷新4月25日所创22,939.31点高位。NSE指数 收涨2.99%，报6,858.80点，稍早亦一度上涨3.18%至6,871.35点纪录新高，逾越4月25日录得的上个记录高位。

印度汇市：卢比连续第二天上扬，至一个月高位附近，对反对党Bharatiya Janata党将在截止下周的大选中胜出的憧憬推动股市触及纪录高位后，市场怀疑央行可能对汇市采取了干预举措。卢比兑美元 收在60.02/03，周四收报60.0650/0750。卢比兑美元盘中高见59.9250，逼近上日所及一个月高位59.9225。

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