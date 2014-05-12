中国期货：大商所2020年争取上市期货品种达30个，较目前倍增

路透上海5月12日 - 上海证券报周一报导，中国三大商品期货交易所之一的大连商品交易所争取到2020年上市期货品种达到30个，年成交量达20亿手，日均市场资金突破1,500亿元人民币，实现交易品种、交易规模、市场资金规模三个“双倍增”。

到2020年，大商所希望基本实现建设亚洲重要期货交易中心目标和国际一流衍生品交易所及全球重要的大宗商品风险管理和定价中心梦想。

对于上周五公布的国务院促进资本市场的“新国九条”，大商所认为，相对于2004年颁布的国九条，新国九条对期货市场建设发展布局要求更为系统、全面、深入。这将有力释放改革红利、激发市场活力、优化外部环境，为市场创新发展完善提供更为强大的动能。

国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设等。有关商品期货市场的提法包括，继续推出大宗资源性产品期货品种，发展商品期权、商品指数、碳排放权等交易工具；允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货衍生品工具，清理取消对企业运用风险管理工具的不必要限制。