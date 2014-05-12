《中国报摘》--中国证券报5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
* 头版头条:
--中国证监会副主席姚刚在清华五道口全球金融论坛上表示，不宜用交易所的思维来看待新三板市场，今年新三板挂牌公司数肯定会超过1,000家，并将以很快的速度超过两个交易所上市公司的总量。
* 其他:
--上海联合产权交易所信息显示，百联集团拟挂牌转让下属三家房地产资产，合计转让金额高达72.6亿元人民币。
--北京产权交易中心项目信息显示，中国外运长航集团拟挂牌转让其持有的泰康人寿保险4.11%股权，挂牌价格为19.95亿元。
--自4月16日停牌的湘鄂情 公告定向增发方案，拟以6.00元/股的价格向包括董事长孟凯在内的九名特定对象发行不超过6亿股股票，募集资金总额不超过36亿元，本次发行完成后，公司主营业务将转型为新媒体、大数据、环保的主业结构，逐步将餐饮业剥离。
--*ST锐电 、*ST南钢 晚间双双发布公司债券暂停上市公告。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥