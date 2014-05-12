《中国报摘》--中国证券报5月12日

--中国证监会副主席姚刚在清华五道口全球金融论坛上表示，不宜用交易所的思维来看待新三板市场，今年新三板挂牌公司数肯定会超过1,000家，并将以很快的速度超过两个交易所上市公司的总量。

--自4月16日停牌的湘鄂情 公告定向增发方案，拟以6.00元/股的价格向包括董事长孟凯在内的九名特定对象发行不超过6亿股股票，募集资金总额不超过36亿元，本次发行完成后，公司主营业务将转型为新媒体、大数据、环保的主业结构，逐步将餐饮业剥离。