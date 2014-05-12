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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月12日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姚刚在清华五道口全球金融论坛上表示，不宜用交易所的思维来看待新三板市场，今年新三板挂牌公司数肯定会超过1,000家，并将以很快的速度超过两个交易所上市公司的总量。

* 其他:

--上海联合产权交易所信息显示，百联集团拟挂牌转让下属三家房地产资产，合计转让金额高达72.6亿元人民币。

--北京产权交易中心项目信息显示，中国外运长航集团拟挂牌转让其持有的泰康人寿保险4.11%股权，挂牌价格为19.95亿元。

--自4月16日停牌的湘鄂情 公告定向增发方案，拟以6.00元/股的价格向包括董事长孟凯在内的九名特定对象发行不超过6亿股股票，募集资金总额不超过36亿元，本次发行完成后，公司主营业务将转型为新媒体、大数据、环保的主业结构，逐步将餐饮业剥离。

--*ST锐电 、*ST南钢 晚间双双发布公司债券暂停上市公告。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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