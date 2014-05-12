美国个股：高盛称正就海外雇佣行为接受调查

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透5月9日 - 高盛公司(Goldman Sachs) 周五披露称，该银行正接受关于其在美国以外地区雇佣行为的调查。
华尔街日报稍早报导称，美国证券交易委员会(SEC)已经对至少五家欧美大型银行在亚洲雇佣情况扩大了调查范围，其中包括高盛。
该报称，SEC正调查这些银行或其员工雇佣社会关系良好的官员的亲属之行为，是否违反了反贿赂法规。
高盛周五发布季度报告时，并未提供调查的详细信息。该调查涉及到其是否在反海外腐败法(Foreign Corrupt Practices Act)方面合规。
高盛还称，其作为被告面临着一桩高频交易相关的集体诉讼。该诉讼在4月18日于纽约南区地区法院立案。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
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