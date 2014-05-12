《新兴市场重要经济事件预告》--5月12日-5月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月12日(一)

维也纳--第42届经济会议-迈向欧洲银行联盟：评估情势(至5月13日)。演讲者：奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等人。

耶路撒冷--以色列央行将发布4月货币政策会议记录。

5月13日(二)

沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。

利马--秘鲁2014年“处在转折点的国家”峰会。秘鲁财长Luis Miguel Castilla作主题讲话。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议。

5月14日(三)

华沙--欧洲复兴开发银行(EBRD)2014年年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、EBRD总裁Sir Suma Chakrabarti、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri、前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布4月利率会议记录(1200)。

5月15日(四)

首尔--韩国央行总裁李柱烈举行韩国银行业主管者会议，讨论近期经济事件(2230)。

圣地亚哥--智利央行召开议息会议(2200)。

布拉格--捷克央行管委会会议，未计划讨论货币政策问题。

5月16日(五)

华沙--欧洲央行执委科尔将在题为“确保经济转型过程中财政的可持续性”的会议上发表讲话，会议由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行(EBRD)和Narodowy Bank Polska共同安排(0930)。

5月19日(一)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在全国民主学会(National Democratic Institute)讲话(1430)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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