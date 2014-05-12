版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月12日-5月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期  时间   国家    规模       发行细节
 5/12         意大利             标售国库券
 5/12  1350   法国               标售国库券(BTF)
 5/13         意大利             标售中长期公债
 5/13  0130   日本               标售30年期公债
 5/13         西班牙             标售六个月和12个月期国库券
 5/14         德国    50亿欧元   标售两年期联邦债券
 5/15         日本               标售五年期公债
 5/15         法国               标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩
                                 证券
 5/15         日本               标售三个月期贴现国库券
 5/15         英国               标售2034年到期公债
 5/16         日本               标售12个月期贴现国库券
 5/19  1350   法国               标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐