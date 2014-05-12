《美国上市公司业绩公布日程表》--5月12日至5月19日

汤森路透5月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
--------------------------------------------------------------------------------------------
5月12日 AMC Q4 2014 McKesson Corp. 2.40 17 1.45
5月13日 Q1 2014 Fossil, Inc. 1.17 18 1.21
5月14日 AMC Q2 2014 Agilent Technologies Inc. 0.73 12 0.77
5月14日 AMC Q3 2014 思科(Cisco Systems) 0.48 37 0.51
5月14日 BMO Q2 2014 Deere & Company 2.47 20 2.76
5月14日 BMO Q1 2014 Macy's, Inc. 0.60 21 0.55
5月15日 AMC Q1 2015 欧特克(Autodesk, Inc.) 0.21 18 0.42
5月15日 AMC Q2 2014 应用材料(Applied Materials) 0.28 19 0.16
5月15日 BMO Q4 2014 CA Technologies 0.58 7 0.68
5月15日 AMC Q1 2014 Nordstrom 0.68 29 0.73
5月15日 BMO Q1 2014 Kohl's Corp. 0.63 23 0.66
5月15日 11:00 Q1 2015 沃尔玛(Walmart) 1.15 26 1.14
5月19日 BMO Q3 2014 Campbell Soup Company 0.59 15 0.62
5月19日 AMC Q1 2015 Urban Outfitters, Inc. 0.27 36 0.32
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 朱晓军；审校 王兴亚)