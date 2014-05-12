《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月12日

*工商时报：

--立委减税案大出笼，财政健全方案恐破功。立法院财委会周四(15日)审查所得税法第17条修正草案，财政部统计，立委提案高达40案，若全数同意，每年税收至少减少5、600亿台币，等于把两税合一的加税金额全数吐回，财政又将陷入困窘境地。

--彰银 董监改选加码战正式开打。据悉，财政部月前已指示公股银行加码彰银，为董监改选固桩，包括台银、一银、兆丰银、合库、台企银 等五大公股行库已为此联手布局。由于买进股权动作积极，使相关加码行动浮上台面，合计近一个月，五大银行已买进约四万张的彰银股票。

--产业升级转型端牛肉，本周可望有具体进展。经济部明日将针对产业升级转型行动方案召开跨部会协调会议，除聚焦租税优惠之外，对于国发基金提供资金融通及加强投资策略性制造业也都会有所讨论。

--能源会议预定8月下旬召开，据了解，经济部已规画出五大重点，包括强制性节电措施及三座核电厂的延役问题，至于前三次能源会议热烈讨论的能源税，则因担心失焦，今年不列入讨论。

--公司债标售一吐去年的闷气，今年第一季就标出逾500亿台币，进入第二季以来，在重量级的鸿海 、台电、中龙领军下，也已标出近500亿台币，合计破千亿台币，券商主管表示，接下来还有至少六、七家将标售各有百亿台币以上规模，推估全年公司债发行总量将突破2,000亿台币。

*经济日报：

--人民币贬值，多家上市柜公司踩到人民币TRF（目标可赎回远期契约）地雷，连上市柜公司也传出客诉案。金管会指示证交所、柜买中心全面清查部位及损失情况，6月并将提出强化TRF管理措施，以保障投资人权益。

--兆丰银行大陆曝险部位最近大降近150亿台币，大陆曝险占净值比下降到九成以下，约在85%水位，较过去经常处于净值92%甚至95%的高档大减。兆丰银高层指出，这是为了规避大陆调整经济体质可能升高的授信风险，因此策略上改以短期放款、贸易融资为主，暂时不承作中长期放款。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。