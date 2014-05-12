《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

路透香港5月日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7517 港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收高32.37点或0.2%，报16,583.34点。国际商业机器(IBM)<IBM. N>股价上涨，且高增长动能股反弹，扶助三大指数全面攀升。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 中海油 165.770 0.53 11205 12.850 0.08 中国铝业 8.950 1.02 29886 2.775 -0.53 中国移动 48.160 -0.06 178242 74.664 0.22 中国人寿 38.770 -0.03 27688 20.036 0.38 中石油 114.770 0.32 18740 8.897 -0.49 中石化 87.770 0.94 28898 6.804 0.05 汇丰控股 50.330 0.08 1363610 78.029 0.1 7 中电信 52.650 -2.01 7611 4.081 -1.18 中国联通 15.840 -2.64 206922 12.279 -0.82 兖州煤业 7.420 -0.93 12668 5.752 -0.32 华能国际 39.640 -2.56 5068 7.682 -0.10 南方航空 14.800 0.14 1734 2.295 0.64 东方航空 14.910 -0.60 1994 2.312 0.50 中芯国际 3.970 -2.22 11086 0.615 -0.73 （完）