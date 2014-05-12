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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月12日

路透香港5月日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7517
 港元      ）
                                                                                     
 美股道琼工业指数      上周五收高32.37点或0.2%，报16,583.34点。国际商业机器(IBM)<IBM.
 N>股价上涨，且高增长动能股反弹，扶助三大指数全面攀升。
                                                                                     
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       165.770    0.53      11205            12.850       0.08
 中国铝业                       8.950    1.02      29886             2.775      -0.53
 中国移动                      48.160   -0.06     178242            74.664       0.22
 中国人寿                      38.770   -0.03      27688            20.036       0.38
 中石油                       114.770    0.32      18740             8.897      -0.49
 中石化                        87.770    0.94      28898             6.804       0.05
 汇丰控股                       50.330    0.08    1363610            78.029       0.1
 7
 中电信                        52.650   -2.01       7611             4.081      -1.18
 中国联通                      15.840   -2.64     206922            12.279      -0.82
 兖州煤业                       7.420   -0.93      12668             5.752      -0.32
 华能国际                      39.640   -2.56       5068             7.682      -0.10
 南方航空                      14.800    0.14       1734             2.295       0.64
 东方航空                      14.910   -0.60       1994             2.312       0.50
 中芯国际                       3.970   -2.22      11086             0.615      -0.73
 （完）
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