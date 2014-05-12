中国债市：华锐风电和南钢公司债周一起均暂停上市，因连续两年亏损

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透上海5月12日 - 中国华锐风电科技 和南京钢铁股份有限公司 周一双双公告称，因连续两年亏损，上海证交所决定对两家公司发行的公司债实施暂停上市。
华锐风电公司债有11华锐01 和11华锐02 ，暂停上市后，债券简称“11华锐01”更名为“锐01暂停”、债券简称“11华锐02”更名为“锐02暂停”；11南钢债 则更名为“南债暂停”；债券代码均不变。
华锐风电4月30日曾公告称，因连续两年净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司债券当日起停牌。南钢公司债则是从4月29日起连续停牌。
不过华锐风电总裁刘征奇表示，公司有信心到年底前实现扭亏为盈，将回笼资金优先用于确保偿还债券的利息。
年报显示，华锐去年亏损34.46亿元人民币，较2012年的5.83亿元亏损急剧扩大。不过，今年一季度亏损1.71亿元，较去年同期的2.49亿元减少。而南钢股份去年亏损6.18亿元，较上年稍有扩大，但一季度已扭亏为盈，实现净利1,658万元。(完)
(发稿 边竞； 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥