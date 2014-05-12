中国债市：华锐风电和南钢公司债周一起均暂停上市，因连续两年亏损

路透上海5月12日 - 中国华锐风电科技 和南京钢铁股份有限公司 周一双双公告称，因连续两年亏损，上海证交所决定对两家公司发行的公司债实施暂停上市。

华锐风电公司债有11华锐01 和11华锐02 ，暂停上市后，债券简称“11华锐01”更名为“锐01暂停”、债券简称“11华锐02”更名为“锐02暂停”；11南钢债 则更名为“南债暂停”；债券代码均不变。

华锐风电4月30日曾公告称，因连续两年净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司债券当日起停牌。南钢公司债则是从4月29日起连续停牌。

不过华锐风电总裁刘征奇表示，公司有信心到年底前实现扭亏为盈，将回笼资金优先用于确保偿还债券的利息。

年报显示，华锐去年亏损34.46亿元人民币，较2012年的5.83亿元亏损急剧扩大。不过，今年一季度亏损1.71亿元，较去年同期的2.49亿元减少。而南钢股份去年亏损6.18亿元，较上年稍有扩大，但一季度已扭亏为盈，实现净利1,658万元。(完)