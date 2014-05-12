中国个股：国金证券周三公开发行25亿元可转债

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透上海5月12日 - 与中国互联网巨头腾讯 展开网络券商深度合作的国金证券 周一宣布，将自周三起公开发行25亿元人民币可转债，期限六年；发行结束六个月后可以转股，初始转股价格为每股19.97元。
公告显示，可转债票面利率逐步递增，第一年为0.5%，第二年为0.7%，直至第六年的1.5%，每年付息一次，公司于债券期满后按面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。
本期可转债向首先向国金证券周二登记在册的股东优先配售，余下部分采用网上和网下相结合的方式发行，认购不足部分由兴业证券和宏源证券 组成的承销团包销。
国金证券上周五收报19.09元，过去一个月累计下跌3%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥