中国个股：国金证券周三公开发行25亿元可转债

路透上海5月12日 - 与中国互联网巨头腾讯 展开网络券商深度合作的国金证券 周一宣布，将自周三起公开发行25亿元人民币可转债，期限六年；发行结束六个月后可以转股，初始转股价格为每股19.97元。

公告显示，可转债票面利率逐步递增，第一年为0.5%，第二年为0.7%，直至第六年的1.5%，每年付息一次，公司于债券期满后按面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

本期可转债向首先向国金证券周二登记在册的股东优先配售，余下部分采用网上和网下相结合的方式发行，认购不足部分由兴业证券和宏源证券 组成的承销团包销。