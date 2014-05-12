中国经济：首个国家木材储备基地开建，将成为东北亚木材中心--报载

路透北京5月12日 - 人民日报周一报导称，中国首个国家木材储备加工交易示范基地，在黑龙江省绥芬河边境经济合作区内正式开建。建成后，预计当年进口木材动态储备加工交易量将达300万—500万立方米。

该基地将由中国林业集团公司进行建设，项目占地33.5万平方米，总投资为20亿元人民币，计划2018年其进口木材动态储备加工交易量将达800万立方米，成为东北亚地区以木材为主的林产品信息中心、定价中心、现货交易中心、物流中心和木制终端产品集散中心。

报导表示，，为缓解木材的供需矛盾，中国将选择满洲里、绥芬河、天津、岚山、张家港、太仓、漳州、深圳、瑞丽九个港口和口岸，进行国家进口木材资源储备加工交易基地建设布局。

预计建成后，将形成年3,000万立方米的进口木材动态储备和加工交易量，保障国家经济建设所需木材的正常平稳供给和3个月左右的应急供给。

目前中国木材年消耗量近5亿立方米，对外依存度约为50%。预计到2020年，中国木材需求量约为8亿立方米，缺口将达5亿立方米，对外依存度达到65%左右。（完）