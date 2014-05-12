中国经济：首个国家木材储备基地开建，将成为东北亚木材中心--报载

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透北京5月12日 - 人民日报周一报导称，中国首个国家木材储备加工交易示范基地，在黑龙江省绥芬河边境经济合作区内正式开建。建成后，预计当年进口木材动态储备加工交易量将达300万—500万立方米。
该基地将由中国林业集团公司进行建设，项目占地33.5万平方米，总投资为20亿元人民币，计划2018年其进口木材动态储备加工交易量将达800万立方米，成为东北亚地区以木材为主的林产品信息中心、定价中心、现货交易中心、物流中心和木制终端产品集散中心。
报导表示，，为缓解木材的供需矛盾，中国将选择满洲里、绥芬河、天津、岚山、张家港、太仓、漳州、深圳、瑞丽九个港口和口岸，进行国家进口木材资源储备加工交易基地建设布局。
预计建成后，将形成年3,000万立方米的进口木材动态储备和加工交易量，保障国家经济建设所需木材的正常平稳供给和3个月左右的应急供给。
目前中国木材年消耗量近5亿立方米，对外依存度约为50%。预计到2020年，中国木材需求量约为8亿立方米，缺口将达5亿立方米，对外依存度达到65%左右。（完）
(发稿 李贺; 审校 谢衡/黄凯)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥