《香港报摘》--信报5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
* 要闻版头条：
--内地银行收紧按揭（抵押贷款），变相削弱买家购买力，影响房企资金回笼。 * 其他： --澳门早前爆出叠码仔（中介人）卷款「走路」事件，涉资达100亿港元，引起市场关注澳门赌业兴旺的背后，亦面对很大的坏账风险。据本报粗略计算，以澳门博彩业呆坏账一成计算，每年呆坏账高达456亿澳门元。
--统一企业中国 供股集资，以五供一为基准，每股供股价为4.56港元，按发行7.19亿股计算，集资净额约32.68亿港元。供股价折让达30%，供股后不获末期息。
--主业管理私人屋苑商场的置富产业信托 ，日前公布首季可供分派收益按年升26.5%；受去年收购的置富嘉湖贡献增加所带动，期内总收入及物业收入净额分别增长逾三成。置富产业信托主席赵国雄表示，续租租金调升率录得26.5%，达到近十年来最高水平。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥