《香港报摘》--信报5月12日

* 要闻版头条：

--内地银行收紧按揭（抵押贷款），变相削弱买家购买力，影响房企资金回笼。 * 其他： --澳门早前爆出叠码仔（中介人）卷款「走路」事件，涉资达100亿港元，引起市场关注澳门赌业兴旺的背后，亦面对很大的坏账风险。据本报粗略计算，以澳门博彩业呆坏账一成计算，每年呆坏账高达456亿澳门元。

--统一企业中国 供股集资，以五供一为基准，每股供股价为4.56港元，按发行7.19亿股计算，集资净额约32.68亿港元。供股价折让达30%，供股后不获末期息。

--主业管理私人屋苑商场的置富产业信托 ，日前公布首季可供分派收益按年升26.5%；受去年收购的置富嘉湖贡献增加所带动，期内总收入及物业收入净额分别增长逾三成。置富产业信托主席赵国雄表示，续租租金调升率录得26.5%，达到近十年来最高水平。（完）