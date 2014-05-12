台湾经济：经济部拟攸改产业升级转型行动方案，各方聚焦租税优惠--报载

路透台北5月12日 - 台湾本地媒体报导，经济部长张家祝明日将邀跨部会讨论〞产业升级转型行动方案〞，重头戏是争取财政部同意修改上路五年多的产创条例，盼新增技术入股、员工分红缓课税与扩大研发投资抵减等政策工具，盼年内上路，力促产业全面升级转型。

经济日报周一的报导中表示，目前其他研议中的政策工具，尚有国发基金匡列1,000亿台币，协助厂商筹措产业转型资金，并提拨200亿台币，鼓励创投参与产业升级投资。

经济日报也表示，经济部还将向政院争取十年、200亿台币的额外科技预算；未来经济部获分配的科专经费，也会有六成比率用于引企业升级转型。

经济日报引述未具名的经济部官员表示，相较过去在不同时期推出的产业扶植计画，新方案更强调集中国发基金、科技预算与租税合理化等三座大炮火力，力促产业结构调整。该方案盼年内即可上路，未来经济部也细部拟定分年达成目标。

经济部官员强调，经济部并非要求财政部提供减税，而是希望课税时点合理化，〞不要一拿到企业分红股票，当年就得借钱缴税〞。经济部期盼，员工未来可自己决定，要当年或是未来出售时再课税，卖在高点的股票，财政部也许还能收到更多税。

工商时报也称，经济部最新出炉的产业升级转型方案，主要针对历久弥坚的传统产业、面板石化工具机等主力产业与新兴产业，提供高值化、建构完整产业供应链体系、建立系统解决方案能力等措施。政策目标是在各产业创造更多的中坚企业，以及2020年时，台湾的产业附加价值率可以从目前的20%，提高到28%。