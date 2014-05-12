《中国报摘》--其他报纸重要消息5月12日

--国金证券 公告称，公司公开发行可转换公司债券已获证监会核准，拟募集不超过25亿元人民币，本次可转债期限为六年，票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%，初始转股价格为19.97元/股。

--中国央行原副行长吴晓灵在清华五道口全球金融论坛期间表示，中央银行不会轻易动存款准备金率，而商业银行利润冲动造成银行同业业务的扭曲，对一些超出同业业务本质的业务，如非银行金融机构在银行期限较长的同业存款，应征收存款准备金，纳入存贷比考核。