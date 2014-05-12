《中国报摘》--其他报纸重要消息5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
**上海证券报**
--国金证券 公告称，公司公开发行可转换公司债券已获证监会核准，拟募集不超过25亿元人民币，本次可转债期限为六年，票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.3%、第六年1.5%，初始转股价格为19.97元/股。
--大连商品交易所表示，将争取到2020年上市期货品种达到30个，年成交量达20亿手，日均市场资金突破1,500亿元，实现交易品种、交易规模、市场资金规模三个“双倍增”。
**第一财经日报**
--中国央行原副行长吴晓灵在清华五道口全球金融论坛期间表示，中央银行不会轻易动存款准备金率，而商业银行利润冲动造成银行同业业务的扭曲，对一些超出同业业务本质的业务，如非银行金融机构在银行期限较长的同业存款，应征收存款准备金，纳入存贷比考核。
**金融时报**
--记者文章称，未来随着境内外市场对人民币国际化的积极预期、对人民币接受度的不断提升，人民币“走出去”步伐将加快，非居民人民币存款有望继续增加。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥