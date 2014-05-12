《香港报摘》--经济日报5月12日

* 要闻版头条：

--腾讯 本周四（15日）一拆五，曾投资腾讯帐面赚逾亿港元的「电子大王」张程光直言，股价「黄金期已过」，会伺机趁拆细后沽货获利。 不过，他长线仍看好，股价跌至450港元会捞底。 * 其他： --腾讯新经济股魅力，甚至吸引寺庙投资？腾讯股东名册显示，慈云山法藏寺2月初斥千万元买入腾讯，惟其后股价闯高峰后拾级而下，现帐面蚀66.6万港元。

--立法会就双倍印花税（Double Stamp Duty）审议逾一年，港府为赶及今个立法年度内通过草案，有意释出善意，将放宽计算换楼期限制，包括二手现楼将由临约延迟到正式买卖合约起计算。换言之，市民有更多时间出售手上物业。

--近月二手楼成交增加价格回稳，银行估价在累跌9个月后，首度明显回升，将军澳新都城1个月内累升逾4%。学者认为，估价上升有助二手成交量增加，但未必能刺激楼价急升。（完）