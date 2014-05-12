全球金市：金价跌至一周低位，乌克兰局势影响不敌欧元疲弱

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
投资人似乎对周末乌克兰情势无动于衷。乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理人两周来第二次提高对黄金期货和期权的押注，因乌克兰地缘政治紧张情势升高，提高了黄金的避险魅力。
全球第二大黄金消费国--印度，4月黄金进口较上年同期减少74%至17.6亿美元。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥