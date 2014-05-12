全球金市：金价跌至一周低位，乌克兰局势影响不敌欧元疲弱

投资人似乎对周末乌克兰情势无动于衷。乌克兰东部的亲俄罗斯反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理人两周来第二次提高对黄金期货和期权的押注，因乌克兰地缘政治紧张情势升高，提高了黄金的避险魅力。