全球能源：动力煤价格仍将困守低位，受累于供应过剩及需求低迷

“向污染宣战”

“我们预期煤价大幅上涨的可能性很低，除非发生短期黑天鹅事件(比如罢工、叛乱、地缘政治危机)或意外的季节性紧缺；我们维持煤价每吨75-85美元的预估，”南非标准银行称。

其他分析师也给出了类似的预估范围，很多人还认为今年煤价会达到70美元甚至更低。

欧洲实货煤价目前为每吨74美元左右。

煤炭研究机构Perret Associates本周表示，预计欧洲煤炭进口今年会大幅下滑，因此煤价将承受进一步下行压力。

分析师称，亚洲需求也将很快触顶。亚洲需求在过去十年是煤价的主要推力。

“我们维持中国动力煤净进口2016-17年触顶的预估。需求增长正在减速，因为中国国内生产总值(GDP)增速放缓，而且该国城市化、电气化进程落后于我们，至少在东部如此，”Perret Associates表示。