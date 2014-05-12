全球能源：动力煤价格仍将困守低位，受累于供应过剩及需求低迷

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
“向污染宣战”
“我们预期煤价大幅上涨的可能性很低，除非发生短期黑天鹅事件(比如罢工、叛乱、地缘政治危机)或意外的季节性紧缺；我们维持煤价每吨75-85美元的预估，”南非标准银行称。
其他分析师也给出了类似的预估范围，很多人还认为今年煤价会达到70美元甚至更低。
欧洲实货煤价目前为每吨74美元左右。
煤炭研究机构Perret Associates本周表示，预计欧洲煤炭进口今年会大幅下滑，因此煤价将承受进一步下行压力。
分析师称，亚洲需求也将很快触顶。亚洲需求在过去十年是煤价的主要推力。
“我们维持中国动力煤净进口2016-17年触顶的预估。需求增长正在减速，因为中国国内生产总值(GDP)增速放缓，而且该国城市化、电气化进程落后于我们，至少在东部如此，”Perret Associates表示。
除了中国经济增速放缓外，中国政府也宣布“向污染宣战”，包括减少对煤炭的依赖，并且将煤炭占能源消费总量比重从70%降至65%。(完) (编译 许娜/朱晓军；审校 郑茵)
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