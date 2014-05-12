港报社评：温和民主派要走自己的路--星岛日报5月12日

激进民主派要把政制发展推进死胡同，继抢占垄断占中公投候选方案后，更部署把占中行动推向极端。泛民主派中的温和务实政党和人士，不宜再让激进派骑劫和利用。为了自己的政治前途，为了市民能够在三年后凭自己一票选出行政长官，温和派都应该与激进派划清界线，在《基本法》框架下，谈判出一个合法而又广为市民接受的特首普选安排。

泛民在这一轮政改争议中组成真普选联盟，团结争取一个低门槛的特首普选方案。以民主党为主力的温和派，向来以团结为重，愿意包容泛民中的不同意见，接受提名委员会、政党和公民提名特首候选人的“三轨方案”，只是反对“缺一不可”。

激进派不断宣传的理念，就是只有他们提出的方案才符合民主要求，试图以空泛的口号捆绑泛民阵营朝激进方向走，宁愿政制原地踏步，把社会推向两极化的政治气氛，这样最有利自己扩大支持和影响力。

由学者发起的“爱与和平占领中环”运动，已经遭激进派骑劫至变质，筛剩三个皆有公民提名成分的方案，供下月民间公投。

激进派已经背叛了真普联协议，温和派再不宜勉强委曲求全，任由政改失败。不止民主党，支持务实促进民主的学者和社会团体，都是时候杯葛遭激进派骑劫的机制和运动，探讨新的路向，而决定路向的应该是主流民意。如果主流民意宁愿接受一个不完美的方案，都要落实普选特首，日后再图改善，温和民主派就应该理直气壮走出自己的路。

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