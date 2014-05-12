《路透晚报》--5月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国4月新增人民币贷款低于预期，M2增速由低点反弹

中国人民银行周一公布，4月新增人民币贷款7,747亿元，低于路透调查中值的8,800亿元；4月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%，路透调查中值为12.2%，而上月12.1%的增速曾创出有数据记录以来新低。

--《市场聚焦》中国企业利润增速企稳幻象非经济回升信号

中国实体经济融资成本依然居高不下，而工业企业利润同比增速却在3月出现企稳反弹，结合其他指标转好及政府不断祭出“微刺激”举措，有乐观人士认为中国经济已然释出回升信号。

--中国经济：基本面没有改变，应积极稳妥推进土地流转--国家主席

--中国国家主席习近平表示，中国经济发展基本面没有改变，要坚持稳中求进工作总基调，继续处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。

--中国经济：中国巨额外汇储备实际是国家的一个沉重负担--总理

中国总理李克强在肯尼亚表示，对外贸易不平衡状态损害了中国的宏观经济，中国巨额的外汇储备实际上是国家的一个沉重负担。

--中国经济：短期数据不一定说明问题，不会采取大规模刺激--央行行长

凤凰网周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

--中国财政：4月全国财政收入同比增9.2%，中央财政收入增幅回正

中国经济下行压力也让财政收入呈现不稳定态势 。4月份全国财政收入比去年同月增长9.2%，其中，中央财政收入相比去 年同月较低基数增长8.5%，一改3月份同比下降1.4%的弱势。

--中国经济：首个国家木材储备基地开建，将成为东北亚木材中心--报载

人民日报周一报导称，中国首个国家木材储备加工交易示范基地，在黑龙江省绥芬河边境经济合作区内正式开建。建成后，预计当年进口木材动态储备加工交易量将达300万—500万立方米。

--中国能源：国家能源局称将把监管范围拓宽至油气、煤炭等领域

中国国家能源局周一发布能源监管行动计划（2014-2018年），明确提出拓展监管范围，从机构重组前的电力监管拓展到了油气、煤炭等领域，并针对不同领域的实际情况，确定了不同的监管目标和任务。

【固定收益】

--中国资管：上周30款集合信托产品发行，新成立产品平均期限环比缩短近五成

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月3日-5月9日）共有20家信托公司发行了30款集合信托产品，发行量环比减少2款。

--中国资管：上周银行理财产品发行757款，发行量大幅增加

中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （5月3-9日）91家银行共发行了757款理财产品，发行银行数较上期报告增加45家，产品发行量增加308款。

--新债招标：中国农发行三期债结果明显低于二级，新债延续火热势头

中国银行间市场现券周一恢复稳势，但下午农发行招标的一、三、五年三期固息债，结果较二级均低出约10个基点(bp)，延续了上周以来的火热势头。

--中国债市：信用债收益率估值明显回落，三至七年适中期限领跌--NAFM

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值明显回落，其中三、五及七年中短期品种跌幅尤甚。

--中国新债：进出口行周四将发行至多120亿元固息债，三年和五年期各半

中国进出口银行周一公告称，将于周四(15日)在银行间债市招标发行总额不超过120亿元人民币两期固息债，三年和五年品种各半。

--中国债市动态：现券成交降温长债收益率略反弹，但市场心态稳强势未完

中国银行间债市五一小长假后的火爆行情周一暂歇，此前现券收益率的加速滑落令获利回吐压力渐增，追涨意愿亦有所减弱，市场交投明显降温，上周五收益率破位大跌的长债今日小幅反弹。

--中国货币市场：主要回购小幅波动，资金将因季节因素趋收敛但预期偏乐观

中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购加权利率小幅波动；三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前资金面尚好，短期限资金供给充裕，仍可以小幅折价拆入；不过，预计市场将逐步因季节性因素趋收敛，虽预期偏乐观，但仍要紧盯央行操作。

--中国债市：利率互换陡峭化上行，表现较现券平淡续关注资金面走向

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一陡峭化上行，尽管近期现券走势火爆，但资金利率相对平稳，IRS表现相对平淡，短期市场变化仍关注资金面及央行公开市场正回购利率的走向。

【外汇】

--中国外汇：今年汇率趋向合理均衡，须防范跨境资本冲击风险--外管局

--中国国家外汇管理局称，今年人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引起跨境资金流动阶段性波动，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。

--中国汇市：人民币兑美元早盘走跌，受中间价及回补美元空头推动

人民币兑美元即期汇率周一早盘小幅回落。隔夜美元走强推动中间价跌至八个月低点，人民币汇价早盘亦随之走弱，令隔夜美元空头被迫止损，进一步助推汇价走弱；而早盘客盘供求大体均衡，市场方向仍不明朗，交投略谨慎。

--离岸人民币：韩国4月银行业人民币存款增至纪录高位99亿美元

官方数据周一显示，韩国4月银行业人民币存款净增20亿美元，至纪录高位99亿美元，因投资者持续青睐人民币 CNY=CFXS 的较高利率。

--离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.45%询价--销售文件

根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行悉尼分行计划发行两年期人民币债券，指导利率为3.45%。

【金融/证券】

--《焦点》中国资本市场新“国九条”提振信心，A股牛市能否重来有待政策落实

上周五中国国务院发布促进资本市场发展的“新国九条“，令低迷许久的A股大盘周一出现近两个月来难得的大涨。尽管十年前那次”国九条“曾引发中国股市出现一轮波澜壮阔的大牛市，但本次能否同样引燃牛市尚未可知。

--中国金融：要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务--央行副行长

中国人民银行副行长刘士余表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。

--《综述》“宝宝热”引发中国金融创新是过度抑或不足之争

风生水起的互联网金融领域的“宝宝热”们仍在扰动中国金融领域监管者的神经，并由此引发中国金融创新到底是“不足”还是“过度”，以及监管是“过紧”还是“过松”之争。

--中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

中国股市沪综指周一放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。分析师指出，今日政策引发市场较强力度反弹，但IPO扩容压力依然较大，料反弹结束后大盘转入区间震荡阶段。

--中国证券：证券协会发布新股发行配套规则，IPO重启有望加速

中国证券业协会周五发布多项IPO（首次公开发行）配套规则文件，包括修改股票承销业务规范，网下投资者备案管理以及配售细则，这预示着IPO重启有望加速。

--中国期货：大商所2020年争取上市期货品种达30个，较目前倍增

上海证券报周一报导，中国三大商品期货交易所之一的大连商品交易所争取到2020年上市期货品种达到30个，年成交量达20亿手，日均市场资金突破1,500亿元人民币，实现交易品种、交易规模、市场资金规模三个“双倍增”。

--中国金融：中国平安壹钱包上线，效仿互联网巨头建移动支付生态圈

阿里巴巴和腾讯等中国互联网巨头近期纷纷与金融机构合作打造移动支付生态圈，而国内第二大寿险公司中国平安 601318.SS 也开始打造自己的移动支付生态圈，以充分利用其全方位金融牌照和八千万用户群的优势。

--台湾金融：企业TRF曝险逾1,500亿台币，月底推出监管机制--金管会