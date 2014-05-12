基金产业：PIMCO总回报债券基金4月抵押贷款证券持仓降至近四年低位

日本企业：第一生命保险对欧元区债券保持谨慎，因存在政治风险
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透5月9日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)网站周五公布的数据显示，全球最大债券基金--PIMCO总回报债券基金(Total Return Fund)4月连续第三个月减持美国抵押贷款证券，持仓降至2010年7月来最低，继续押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年结束购债。
该基金将抵押贷款证券的持仓比例从3月的23%削减至19%，对美国政府相关证券的持仓比例维持在41%。
PIMCO称，对美国政府相关证券的持仓可能包括名义和通膨保值公债、公债期货和期权以及利率互换。
PIMCO在4月将美国债券持仓比例从上个月的10%扩大至12%，对新兴市场债券的持仓比例从6%扩大至7%。
该基金今年一直在增持非美国发达市场债券，4月持仓比例为11%。“其他”证券持仓比例维持在5%，该公司称这类证券可能包括市政、可转换债、优先证券和扬基债券。
总回报债券基金4月最大变化是有效存续期从3月的4.97年降至4.73年。2月时的有效存续期是4.71年。
管理该基金的PIMCO联合创始人葛罗斯在4月致投资者的信件中强调减码持续期，并维持偏好较短期限债券的立场。他称，鉴于美联储在削减购债，到期期限介于五年至30年的固定收益证券“有风险”。
总回报基金4月对货币市场和约当现金持仓比例持平于上月的5%。PIMCO将货币市场和约当现金界定为存续期少于一年的短期投资级证券。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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