期货日报：沪胶价格料继续走低，因泰国抛储在即

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
上周，沪胶期货延续颓势，继续单边下行，主力1409合约回落至13,755元/吨的前期低点。与此同时，日胶期货同样表现疲弱，徘徊于200日元/千克下方。市场预期二者均有破位下跌风险。在天胶供需失衡的现状下，近日泰国政府再次表示将抛售收储胶，此举无疑会令全球胶市“雪上加霜”，其将成为压垮胶价的“最后一根稻草”。
尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议，且放储有违看守政府的法定权限，但考虑到收胶时间过长、产品存在变质风险以及仓储成本过大，泰国农业部部长于上周三宣布将按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥