期货日报：沪胶价格料继续走低，因泰国抛储在即

上周，沪胶期货延续颓势，继续单边下行，主力1409合约回落至13,755元/吨的前期低点。与此同时，日胶期货同样表现疲弱，徘徊于200日元/千克下方。市场预期二者均有破位下跌风险。在天胶供需失衡的现状下，近日泰国政府再次表示将抛售收储胶，此举无疑会令全球胶市“雪上加霜”，其将成为压垮胶价的“最后一根稻草”。