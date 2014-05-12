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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 09:23 BJT

期货日报：沪胶价格料继续走低，因泰国抛储在即

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

上周，沪胶期货延续颓势，继续单边下行，主力1409合约回落至13,755元/吨的前期低点。与此同时，日胶期货同样表现疲弱，徘徊于200日元/千克下方。市场预期二者均有破位下跌风险。在天胶供需失衡的现状下，近日泰国政府再次表示将抛售收储胶，此举无疑会令全球胶市“雪上加霜”，其将成为压垮胶价的“最后一根稻草”。

尽管胶农已经威胁将进行大规模抗议，且放储有违看守政府的法定权限，但考虑到收胶时间过长、产品存在变质风险以及仓储成本过大，泰国农业部部长于上周三宣布将按计划出售20万吨库存橡胶，以避免造成进一步损失。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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