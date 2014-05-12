港报社评：与其“与虎谋皮”不如果断剪布--文汇报5月12日

财政司司长曾俊华昨日在网志撰文，批评“拉布”的立法会议员是为了增加曝光机会而做骚，呼吁他们应“及早回头 ”，停止“拉布”。旷日持久的拉布愈演愈烈，令立法会、政府运作面临全面瘫痪的危机。事实上，要求搞事的议员停止“拉布”简直是与虎谋皮，根本不可能。立法会主席和大多数议员应共同承担起“剪布”的责任，不能任由“拉布”议员胡作非为。

不少人士一再提醒“拉布”造成巨大公帑损失，工联会议员王国兴就形象比喻，立法会秘书处及议员每日平均总薪酬津贴为255万元，每“拉布”一日，损失的公帑相当于32万多罐罐头。这些都是真金白银的公帑，本来可用于市民身上，却因“拉布”而白白损耗了。

个别议员稍有不满就会发起“拉布”，现时立法会工务小组审议“一堆一炉”、财委会审议新界东北发展前期工程拨款、立法会大会审议《拨款条例草案》都遭遇到“拉布”，“拉布”战遍地开花、无日无之，必将全线瘫痪立法会，浪费更多时间和社会资源，使政府陷入“财政悬崖”，经济民生政策休克。

防止“拉布”恶化已刻不容缓，不可再犹豫，不能再对“拉布”听之任之。社会各界和广大市民已经对“拉布”忍无可忍，发出反对“拉布”的强大声音。高等法院已确认立法会主席引用《议事规则》第92条而作出“剪布”行为的合法性。为了恢复议会和政府的正常运作，更为了公众的整体利益着想，立法会主席和建制派议员应尽快形成共识，果断出手“剪布”，对“拉布”实施有效约束。

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