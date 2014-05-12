港报社评：推动温和严防激进普选争论主要防左--明报5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
“占领中环”商讨日之后，香港就普选的讨论进入另一阶段，商讨日选出3个方案，供参加6月22日电子投票的巿民选择，温和派方案在投票中全部落马。这3个方案都带有公民提名元素，以中央就普选设定的框架，公民提名并非中央可接受的选举元素；只是从现实角度而言，3方案难以取得中央背书。不过，商讨日投票当天，一些人在票站的言行，令人惊觉激进势力抬头已近在眉睫；同一时间，部分建制派就普选的建议，亦显出另一种极左势头。泛民及建制两大阵营出现这两股左流，不但把温和派逼入低谷，也把普选讨论逼进困境。
两股左流两面夹击，互相对另一方阵营产生作用力——面对保守建制，泛民内部的激进思潮愈发扩大；泛民激进抬头，令建制内保守一派振振有词。香港普选政改的讨论，正是被“宁左勿右”思潮紧箍不放。
能够解决死结的关键有三：（1）两方必须明白，这样下去只有双输而无双赢，是时候回归原路；（2）温和派不能被动地等待民众认识其主张，须主动出击，让社会明白普选讨论有第3 条路；（3）中央在普选讨论立场的弹性可否加大？
香港问题，如中联办前主任姜恩柱说的是“一部很深奥的书”。中央如何在普选展现弹性，放下无谓忧虑。若此，泛民建制两派内的极左言行也就无法生存，温和派由此独树一帜。这是了解香港往昔历史、明白香港今天困局必须之义，邓小平的“主要还是防止左”，对中央、泛民、建制3方来说，过了这些年依然振聋发聩，对当政者来说仍是金石良言。
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
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