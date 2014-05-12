港报社评：新国九条维稳A股，资本市场刮骨改革--信报5月12日

中国国务院上周五公布对资本市场进行全面改革的“新国九条”方案。在当前A股陷入低迷、经济增速放缓、结构调整亦到了关键时刻之际，金融改革依然全力推行，反映中央不仅有“救市”之心，并且锐意通过改革资本市场，协助经济有效转型。短期而言，此举虽然未必能够扭转A股的跌势；长期来说，对中国资本市场的发展影响深远。

上海证券综合指数上周五收市下挫至2,000点边缘。今年以来，上证跌幅有5%，市盈率亦跌破十倍，在成熟市场已然是投资价值的底线。细看目前A股现况，缺乏长期投资资金、海外优质机构投资者如凤毛麟角，一直是发展“死穴”。

据资料显示，2012年底，中国直接融资占比只有约42%，远低于美国（87%）和日本（74%）。事实上，以银行贷款或间接融资的经济体，金融风险不仅高度集中在银行体系，对中国来说，由于银行贷款有乘数效应，因而无可避免使广义货币（M2）不断急速膨胀至逾110万亿人民币的惊人规模，埋下隐患。

中国只有强化资本市场的直接融资功能，改变目前扭曲和失衡的结构，才能为产业和企业的转型和升级、大规模城市化建设提供资金来源和动力，从中有效释放出“改革红利”。

今次国务院出台“新国九条”，维稳A股之心呼之欲出。但毕竟《意见》只是整体改革框架，短期对A股走势的提振作用有限；要落实改革，还须证监会逐项推出具体措施，才能见诸成效。无论如何，只有把资本市场脱胎换骨，中国深化改革和经济转型才有真正的希望。

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