港报社评：新国九条维稳A股，资本市场刮骨改革--信报5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
中国国务院上周五公布对资本市场进行全面改革的“新国九条”方案。在当前A股陷入低迷、经济增速放缓、结构调整亦到了关键时刻之际，金融改革依然全力推行，反映中央不仅有“救市”之心，并且锐意通过改革资本市场，协助经济有效转型。短期而言，此举虽然未必能够扭转A股的跌势；长期来说，对中国资本市场的发展影响深远。
上海证券综合指数上周五收市下挫至2,000点边缘。今年以来，上证跌幅有5%，市盈率亦跌破十倍，在成熟市场已然是投资价值的底线。细看目前A股现况，缺乏长期投资资金、海外优质机构投资者如凤毛麟角，一直是发展“死穴”。
据资料显示，2012年底，中国直接融资占比只有约42%，远低于美国（87%）和日本（74%）。事实上，以银行贷款或间接融资的经济体，金融风险不仅高度集中在银行体系，对中国来说，由于银行贷款有乘数效应，因而无可避免使广义货币（M2）不断急速膨胀至逾110万亿人民币的惊人规模，埋下隐患。
中国只有强化资本市场的直接融资功能，改变目前扭曲和失衡的结构，才能为产业和企业的转型和升级、大规模城市化建设提供资金来源和动力，从中有效释放出“改革红利”。
今次国务院出台“新国九条”，维稳A股之心呼之欲出。但毕竟《意见》只是整体改革框架，短期对A股走势的提振作用有限；要落实改革，还须证监会逐项推出具体措施，才能见诸成效。无论如何，只有把资本市场脱胎换骨，中国深化改革和经济转型才有真正的希望。
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路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥