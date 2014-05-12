港报社评：国九条救A股，说得出要做得到--经济日报5月12日

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
中央上周五公布A股“新国九条”，有中国投行形容此是重大利好，惟散户认为仅重弹老调，反应一般。中央要解A股长期沉疴，须拿出雷霆反腐般的魄力，除股市瘀血、引入新血。
国务院在上周五晚公布股市“新国九条”，表明将引入更多新资金、强化投资者保护等。有中国投行指此是重大利好因素；惟有调查指仅约两成散户认为此将利好股市，此落差反映散户对中央“救市”没太大期待。
要救活A股，关键在于清瘀血、引新血，此包括加强打击内幕交易、失实披露等违规行为，以清瘀血；亦要引入新资金尤其长线、优质资金，引入新血，这两点亦是新国九条要旨。中央能否挽回股民信心，又或仅多说少做，徒令股民觉中央画饼充饥，不应太早下判断。
其实习李新领导层上台后，有一比救A股更艰巨的工作，就是反腐。外界亦曾猜测习李反腐仅短期运动，惟反贪风暴却有愈吹愈猛之势，中央甚至摆出要一查到底以揪出幕后大老虎的姿态，逼得不少贪官因畏罪走上自杀绝路。若中央亦以反腐般的决心与魄力，在股市自我革命，A股就有望救活。
故中央要救活A股，新国九条不能流于做表面文章、仅图短期托市，而是要为股市长期改革迈出关键的第一步，大力为A股清瘀血、引新血，只有重建投资者信心、建立良性循环，才能逐渐走好，拉动A股脱离长期积弱的泥淖。
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥