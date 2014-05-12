《香港报摘》--其他报纸重要消息5月12日

* 明报：

--香港3月零售销售意外地下跌，核心零售区街舖租金首当其冲。铜锣湾巨铺空置一年半后，业主改以短租，租金较长租劈价近一半。业界人士指出，内地客消费模式已转变，豪客大幅减少，预计今年整体舖租将回落半成。

--澳博 执行董事兼行政总裁苏树辉表示，过往若真有客人透过银联机非法套现，而如今银联收紧相关操作，相信对中场业务会有影响。但他强调澳博主要以贵宾厅业务为主，而贵宾厅客人由于投注银码大，不会使用银联机套现，事件对澳博的影响很小。 * 星岛日报：

--人民币此次跌势令不少染指人民币结构性产品的企业及私人银行客户成为大输家。雷曼迷你债事件前车可监，据了解，金管局已主动留意相关投诉，幸暂时只有零星个案。

--两新股在「五穷月」同日招股，集资1亿多港元的小型股碧瑶绿色（新股代码： ），与集资逾百亿的巨型股中国北车（新股代码： ）同时登场。有分析认为，碧瑶受惠于香港对废物回收需求大，加上规模小容易炒上，认购反应有机会赢北车。 * 苹果日报：

--上市接近9年的领汇 密谋转型，透过逐步出售旗下老化的公屋商场，为日后收购私人物业铺路。有接近领汇的地产界人士透露，今次先放售至少五个商场，占资产总值不足1%，纯粹测试社会反应。

--被质疑收购不明资产、上周一起停牌的中国家居 昨刊发公告，为新收购公司业务、及被指有部份公司网页未能正常运作澄清，并对相关报道表示深感遗憾，今早复牌。 * 东方日报：

--人民币单边升值不再，星展集团财资及市场部总监伍维洪认为，人民币未有展开贬值趋势，双向波动令企业意识外汇风险增加对冲。星展人民币业务八成由香港带动，冀三年内人民币相关收入对财资部贡献增至三成。

--受大型新盘推售在即影响，香港一手住宅市场观望气氛浓厚，过去两日一手成交仅得10余宗，为13周以来新低。 * 文汇报：

--米兰站 表示，大股东唯美在上周五（9日）未能与潜在买家达成协议且已终止与潜在买家对出售的讨论，唯美亦按谅解备忘录协定，没收200万港元按金。

--星展集团管理委员会财资及市场部总监伍维洪表示，预计第二季人民币兑美元6.17至6.27。又指市场亦不相信人民币会大幅贬值，因实际需求仍然存在，年终看6.07元。 * 大公报：

--豪宅持续跌价，业主纷纷恐慌抛售，令二手豪宅蚀让此起彼落。入伙以来连年蚀的何文田半山壹号，再爆流血成交，内地业主惨蚀近800万港元离场，蚀幅达30%为「海啸」后最大，也是该屋苑入伙以来最大额蚀让。

--上周有多达16家财团入标争夺南寿臣山道西豪宅地，政府正计划未来5年内在附近再增加4幅豪宅地皮供应，粗略估计可提供约千个豪宅单位供应。（完）