港报财经评论：资本市场远水难救近火--信报5月12日

资本市场远水难救近火/ 习广思

踏入5月，中港股市续吹淡风，投资者不要忘记，美股动力虽弱，但道指已有再试高位的能耐，拖累美股的其实是动力股。相对之下，港股受动力股调整影响，中资价值股则受到中国因素困扰。上周五道指再试新高，科网股拆仓情况持续，尤其是于业绩公布后“见光死”，Tesla季绩后股价暴跌是最佳例子。香港动力股持续调整，科网股、新能源及医药股续弱，各个板块调整未完。问题是，基金清仓后会买什么？受惠改革的电讯股及部分高息股逆市受捧，大部分投资者宁持现金等待机会。市场期待中国出手，或刺激或放水，仍走不出中国过去多年来“逢死必救”的思路，但财政部长楼继伟在3月说了，中国不要再出现“放乱收死”的循环。今年可谓是中国“跌之年”，增长下跌、货币下跌、楼市下跌。

近期中国经济风暴吹到房地产，由于内房涉及的产业链长且广，不少市场人士期望内房危机可迫中国出手，再托市推刺激或放松政策，否则楼市崩盘的话，将进一步拖累经济减速。不过，所有期望中国在传统政策工具上放宽的投资者，都要留意着中国官员的说法，国务院总理李克强说了，楼继伟说了，到人行行长周小川在一个金融论坛上说了“不会采取大规模刺激政策”。不过，周小川的讲话在时间上极具意义。近两星期，中国内地楼市风声鹤唳，房企资金链断裂的消息愈来愈多，更传出有民企老板因资金问题而“走佬”。

市场对人行下调存款准备金率的揣测增加，但周小川的说话则直接否定了这种预期。周小川指出了三点：（1）人行一直在流动性方面微调；（2）增大强度时才需要典型货币政策数量型、政策性工具；（3）经济形势有变，但不会轻易采取大规模刺激政策。如是观之，在楼市风雨交加之际，中国其实未有放松或刺激之意。有两点值得投资者留意，市场唱救市似唱不响，反而有观点揣测中国会否见死不救，尤其是人民币贬值之势出乎意料，意味着中国保底防线比想像中低，愿意承受危机的胆量也较想像中大。其次，即使近期经济减速，中国对淘汰落后产能的决心未有动摇。上周工信部公布全年淘汰落后和过剩产能任务，铁路及水泥等行业淘汰目标还在加码，可见中国有稳住大局的想法，但没有任何刺激或松手之意。

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淡友抢攻欧罗势下试1.3620/ 苏子

上周四欧洲央行议息后，央行总裁德拉吉在会后记者会上暗示，央行最快会在下月议息后宣布减息或采取其他手段以解决欧罗区的低通胀问题。言论成功令到欧罗兑美元摆脱连续三周的牛皮闷局，最终向下大跌。由于上周四欧罗兑美元是在突破今年的1.3967美元高位，成功创1.3993美元新高后才再迅即掉头重挫，出现杀止蚀买盘的假突破走势陷阱，因此，当随后汇价破1.39美元关口后，成功令到大量跟进沽盘入市，使汇价出现近期难得一见的明显单边跌市，并且更在10天及20天平均线支持以下收市。

由于翌日欧罗兑美元的反弹因受制20天平均线阻力，因此，吸引更多不看好的投资者加入抛售之列，使到欧罗兑美元进一步失守50天平均线支持并在上周四及五连续两天以大阴烛低收。如今日再以大阴烛低收，则日线图便会呈现一组不利后市的三只乌鸦利淡形态，这将令到欧罗兑美元稍后进一步跌至200天平均线支持以下并朝着2月12日的1.3559美元低位及1.35美元心理关口迈进的机会大增。

不过，上周四及五欧罗兑美元的急挫，虽然成功令到短线技术走势明显转劣，但由于收市时仍能保持在100天平均线支持以上，而且亦未失守自去年9月6日的1.3102美元低位向上延伸的上升支持线及日线一目均衡图云雾区的1.3722美元底部支持，故对于欧罗不看好的投资者而言，目前仍未算大获全胜。今日欧罗兑美元收市时若未能出现三只乌鸦的利淡形态，反而更在日线图呈现近似十字星或锤头之类的喘定或初步见底形态，那便要提防市场或已完全消化了德拉吉的利淡言论，故在下月欧洲央行正式宣布减息前，小心汇价有可能会在50天平均线失而复得后，将出现较明显的超卖反弹浪，收复上周四及五的大半失地，使到在较低位才追沽的不看好的投资者受困。因此，若今日欧罗兑美元能以大阴烛在上述的上升支持线以下收市才可继续看淡，否则不宜看得太淡并且更要有见好即收的心态，因欧罗兑美元暂时仍摆脱不了自2月下旬开始的横行争持闷局。

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