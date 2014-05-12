港报财经评论：港交所钱景明年胜今年--经济日报5月10日

港交所钱景明年胜今年/ 林瑞芬

欧美维持量宽低息环境，但港股正值调整小周期，无强势股担大旗，反弹力不从心，昨收21,862，微升25点；大市成交额只有536亿港元。此轮很多基本面无大利淡冲击的股份都被地心引力牵引，可见市场力一到，半点不由人。当然，从积极的角度看，优质股也备受市场情绪困而被抛时，往往也是大市跌势进入尾段时的启示，无货者就有机会进行分注收集。

港交所 在“沪港通”政策公布后，无奈也受困着港股的调整浪，目前正进行盘整，相信“沪港通”对港交所的刺激不是句号，而只是开始的话，候低分注收集。周四港交所已有所公布今年首季度的业绩，在季度大市成交额按年有所回落的情况之下，纯利11.78亿港元，按年增1.7%，按季则增15%，略胜市场预期。期内营运收入及其他收益按年升5%，但营运支出则按年增加10%，主要是由于LME集团增聘人手及进行年度薪金调整导致雇员费用上升，再加上法律费用增加所致。

基本上，自4月公布“沪港通”以后，市场对港交所的中、长期前景增加信心。只有少数券商仍看淡港交所，如里昂作“沽售”评级，目标价120港元的预测。相反，券商陆续有所调升该股的盈利预测及目标预测，如4月摩根大通将其目标价由145港元调升至160港元。今个季绩之后，论到花旗顺势将目标价由150港元调升至160港元。券商赶调升港交所目标价，不似年初腾讯 那段，无消息都无缘无故提升腾讯目标价，当时只有太多需求，股价日日抽高，被迫赶潮流吹高。无疑，港交所逾70%的收入与大市现货及衍生工具交易量有关，加上上市费，在目前买卖两闲的港股交投之下，短期的刺激动力很有限。只是中、长期增长故事可说，港交所股价已被低压多时，积极的变化中，料为中、港股互联国策所推动，以及未来伦敦金属交易所（LME）集团收入逐年提升，逐步向好的预期实现的机会大于失败。

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煤价下滑，煤股观望/ 余少文

电力、水泥等板块业绩好转，是因为煤炭价格下跌所致，也是煤炭行业盈利倒退原因，今年首季盈利跌近20%，可惜煤价未有止跌迹象，仍未有复苏讯号。A股昨日反覆，国企指数亦偏软，9,700点争持下，全日跌50点或0.5%，收报9,684点，成交额101亿港元，30%主板H股逆市上升；而红筹指数则跌32点或0.8%，收报4,067点，成交额55亿港元。尽管国指在9,700点整固，但5月和6月缺乏利好消息，调整未结束，或下试9,200点水平，红指则下试3,900点。航运及相关板块跟钢铁板块是首季见红行业，而盈利倒退板块则有煤炭和石化，又以煤炭板块跌幅最大，承接过去两年弱势，首季合计盈利跌18%，主要是占绝大比重的中国神华 盈利下跌所拖累，但见其近年首季盈利持续下跌，反映行业仍不景气。统计局资料显示，今年首季原煤产量8.4亿吨，跟去年同期持平。去年产量只升0.8%至36.8亿吨，增幅是13年最低一年，显示行业处于下行周期。

除了产量显着放缓外，煤价亦江河日下，中国煤炭价格指数由2012年高位192.8点，降至去年第三季低见157.8点，第四季曾反弹，令煤炭股去年第四季业绩好转，包括中国神华、兖州煤业 、中煤能源 和伊泰煤炭 ，当季合计盈利146亿人民币，是去年表现最好的季度，环比上升14%，令人憧憬煤炭股或已走出下行周期。可惜煤价踏入今年首季急跌，4月低见150.1点，较去年底跌7%，跌幅大于去年全年下跌5%，故煤炭股首季盈利降至122亿人民币，环比跌17%。

煤价能否反弹，目前仍然未知数，部分证券商预期煤价第二季可以靠稳。尽管煤企的新长协煤定价机制，可以提高煤价的稳定性，只是大秦铁路检修结束，将会提高供应量，会对价格带来压力；再加上资源税改革会增加煤企的税务支付，都会对行业今年业绩带来负面影响。根据彭博数字，除了兖煤去年盈利急跌而令可比基数偏低下，预期今年会有增长外，其他煤炭股盈利会倒退或续亏损，PE会上升，反映券商普遍预期煤炭行业今年情况仍未改善；即使预期明年盈利可轻微回升，但资源税改革令煤炭行业前景维持不明朗，故可观望，至少要等煤价出现止跌回升之余，又要待这讯号维持一段时间，煤炭股才值得再留意。

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