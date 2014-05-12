中国资管：上周30款集合信托产品发行，新成立产品平均期限环比缩短近五成

路透北京5月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月3日-5月9日）共有20家信托公司发行了30款集合信托产品，发行量环比减少2款。

30款新发行产品中，29款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.84亿元，环比下降0.23亿元，降幅为11.20%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为55.33亿元，环比下降11.13亿元，降幅为16.75%。

其中，募集规模最大的是华澳信托发行的“长昊22号华夏幸福北京丰台科技园项目”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，30款新发行产品中，共有29款公布了期限，平均期限21.90个月，环比缩短5.01个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 8.82% 下降0.19个百分点

24个月期 16 10.09% 下降0.03个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了7款，基础设施领域产品发行了5款，证券投资领域产品发行了3款，金融和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，房地产和工商企业领域产品各发行了9款，并列首位；基础设施领域产品发行了4款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了5款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有18家信托公司成立了38款集合信托产品，发行量环比持平。

38款成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.03亿元，环比下降0.17亿元，降幅为14.29%。

其中，方正东亚成立的“方兴40号镇江交投合同债券集合资金信托”募集资金规模最大，达5.00亿元，这是一款基础设施领域贷款运用类产品。

上周共有26款新成立产品公布了期限，平均期限18.46个月，环比缩短17.78个月。上周共有18款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.17%，环比下跌0.21个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了13款，金融领域产品成立了9款，基础设施领域产品成立了5款，房地产和工商企业领域产品各成立了4款，其他领域产品成立了3款。