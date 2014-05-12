英国经济：英国雇主聘雇计划为2007年以来最快--报告

路透伦敦5月12日 - 英国特许人事发展协会(CIPD)周一公布的调查显示，英国雇主计划的聘雇速度为金融危机初期以来最快，为经济正加速复苏的进一步迹象。

CIPD的季度净雇佣指数由前次报告的正16升至正26。该数据是由倾向雇佣的雇主数量和倾向裁员的雇主数量差异所得出。

最新数据是2007年底以来最高，服务业信心劲扬推高了指数。

英国央行将在周三公布最新的经济展望报告。政策委员已表示，他们有信心，随着经济动能升温，企业也能提高生产力。

“英国就业市场看来将持续脱离衰退后的亮丽表现，”CIPD劳动力市场顾问Gerwyn Davies称。

CIPD亦称，没有证据显示强劲的劳动力市场造成短期内雇佣困难，和上周的英国聘雇与就业协会(REC)报告相悖离。

REC称，4月填补全职职缺的可用雇员数量呈现2004年10月以来最大降幅。

Gerwyn Davies指出，技术劳工短缺的情况主要集中在特殊领域和工作上，而和衰退前水准相比，薪资仍属疲弱。