英国经济：英国雇主聘雇计划为2007年以来最快--报告

新兴汇市：亚币多上涨，法国大选引发的释然情绪继续支撑风险胃纳
路透4月25日 - 新兴亚币周二多上涨，因法国总统大选第一轮投票结果引发的释然情绪，持续支撑股票和发展中经济体货币等风险资产胃纳。
路透伦敦5月12日 - 英国特许人事发展协会(CIPD)周一公布的调查显示，英国雇主计划的聘雇速度为金融危机初期以来最快，为经济正加速复苏的进一步迹象。
CIPD的季度净雇佣指数由前次报告的正16升至正26。该数据是由倾向雇佣的雇主数量和倾向裁员的雇主数量差异所得出。
最新数据是2007年底以来最高，服务业信心劲扬推高了指数。
英国央行将在周三公布最新的经济展望报告。政策委员已表示，他们有信心，随着经济动能升温，企业也能提高生产力。
“英国就业市场看来将持续脱离衰退后的亮丽表现，”CIPD劳动力市场顾问Gerwyn Davies称。
CIPD亦称，没有证据显示强劲的劳动力市场造成短期内雇佣困难，和上周的英国聘雇与就业协会(REC)报告相悖离。
REC称，4月填补全职职缺的可用雇员数量呈现2004年10月以来最大降幅。
Gerwyn Davies指出，技术劳工短缺的情况主要集中在特殊领域和工作上，而和衰退前水准相比，薪资仍属疲弱。
“然而，若劳动力市场持续紧俏，这情况恐怕会改变，”他说。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
路透4月25日 - 新兴亚币周二多上涨，因法国总统大选第一轮投票结果引发的释然情绪，持续支撑股票和发展中经济体货币等风险资产胃纳。
* 指标五年券殖利率微收低中止连两升 * 暂呈区间盘整态势静待美债释出指引 * 短线五年券106/5殖利率料在0.76-0.83% 路透台北4月25日 - 台湾指标五年券殖利率周二微收低，中止连两日收升。交易员认为 ，美国指标10年公债殖利率昨日弹幅收敛、未能有效站稳2.30%，及央行今早引导银行间隔 夜拆款利率开盘价降至0.168%，带动台债主流券殖利率区间偏跌，惟跌幅相当有限，暂呈区 间盘整态势。 他们表示，盘中指标五年期及10年期殖利率逢低皆略见调节卖需，令终场殖利率跌幅出 现收敛，目前台债欠缺明确方向，静待美债走势释出进一步指引。 〞美债还在区间内游走，台债少了方向，就先盘整再说。〞一位大型券商交易员说。 他们指出，目前货币市场资金明显宽裕，央行近期才会例行性增发七天期存单，以降低 冲销成本；但现阶段央行调控市场资金情况的作法影响台债利率波动有限，今日台债暂在既 有区间盘整，并关注美债进一步指引。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，
路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。