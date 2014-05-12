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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 09:30 BJT

《汇市简讯》美元/加元强力反弹，但仍趋向下行

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* 不佳的就业数据削弱加元走势

* 在亚洲盘初限于窄幅区间

* 五日、10日和20日移动均线下行，波林格区间扩大，空头趋势建立

* 上交易日收在1.0921下方，虽然未跌破10日均线，但仍趋向下行

* 加拿大就业数据公布前的低点1.0821与公布后的高点1.0916分别为初步支撑位/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/cuz29v(完)

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