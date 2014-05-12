路透基点：TCC Intl为支持收购的10亿美元贷款案暂停--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点周五援引银行业消息人士的话报导，一项支持TCC International拟收购台泥国际集团股份的10亿美元联合贷款案暂停，之前嘉新水泥股份有限公司称，收购价低估了台泥国际集团的价值。

TCC International在2013年11月末提出以每股3.9港元收购手中尚未持有的台泥国际集团所有流通股，总价值55.9亿港元(7.2112亿美元)。

TCC International持有台泥国际集团56.49%的股份。台泥国际集团是台湾水泥旗下企业，在香港上市。Chia Hsin Pacific Ltd持有台泥国际集团15.84%股份。

TCC International和台泥国际集团在5月8日公布的一份联合声明中称，他们不会延长报价有效期。该报价到5月12日截止。

“董事会认为每股3.9港元的报价有些低估，”嘉新水泥发言人Wang Li Hsin表示。

TCC International和台泥国际集团提议暂停10亿美元的贷款案，为其他可能的并购融资。

“我们目前不会考虑取消这笔贷款，因为我们还有其他几项收购计划，目标方是中国大陆几家公司，”台湾水泥资深副总兼发言人黄健强表示。

“我们必须通过收购其他水泥公司来提高产能，”他补充称。

黄健强称，该公司预计到2016年水泥产能将提高到1亿吨。

**联合贷款**

渣打为TCC International的收购计划提供10亿美元过桥贷款，该贷款原本要以10亿美元联合贷款取代。

10亿美元联合贷款由澳新银行、法国巴黎银行、德意志银行和兆丰国际商业银行牵头。其中一家牵头行在5月7日要求放贷方暂停信贷审批流程。

此项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，其中包括A部分6.5亿美元定期贷款和B部分3.5亿美元循环贷款。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR之差超过35个基点，则借款人需支付超过部分的利息。消息人士称，这笔无抵押贷款将由母公司台湾水泥作为保证人。

台泥国际集团及旗下子公司在香港从事水泥进口及分销业务，同时也制造并分销水泥、熟料及矿渣粉。台湾水泥的主营业务为研发、制造及分销水泥及预拌混凝土。(完)