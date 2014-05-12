版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 09:34 BJT

中国股市：沪综指开盘上涨，新国九条刺激券商股上涨

路透上海5月12日 - 在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，中国股市周一开盘即上涨，受益最大的券商股板块涨幅居前。

沪综指 开盘报2,022.932点，涨11.797点或0.59%。

国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设等。 （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐