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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 07:03 BJT

****主要国家经济指标预测--5月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值
    5月13日(二)
    0130  澳洲房价指数                                第一季         +2.9%       +3.4%
              房屋融资                                   3月         -1.5%       +2.3%
              投资性房屋融资                             3月           --        +4.4%
    0600  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                  4月         持平        持平
                                (较上年同期)                         -1.5%       -1.7%
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                          3月          --       赤字14
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月        +0.2%       +0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.6%       +0.6%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.6%       +0.6%
                                        (较上年同期)                 +0.6%       +0.6%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         5月         41.0        43.2
              ZEW现况指数                                             60.5        59.5
    1130  美国NFIB小企业信心指数                             4月       --        93.40
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月10日当周       --        -2.0% 
    1230  美国进口价格                                       4月     +0.3%       +0.6%
              出口价格                                               +0.3%       +0.8%
    1230  美国零售销售(较前月)                               4月     +0.4%       +1.2%  
              扣除汽车零售销售(较前月)                               +0.6%       +0.7%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月10日当周       --        +4.4% 
    1400  美国企业库存                                       3月     +0.4%       +0.4%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                     4月             --        -4.2% 
              进口物价(较上年同期)                                     --        -4.5%    
    2245  新西兰零售销售(较上季)                      第一季           --        +1.2% 
                        (较上年同期)                                   --        +3.9%
    2300  韩国失业率                                   4月             --         3.5% 
    2350  日本企业物价指数(较前月)                     4月           +2.8%        持平    
                          (较上年同期)                               +4.0%       +1.7%  
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段    　  现值      预估值
    5月12日(一)
    0130  澳洲NAB企业现况指数                           4月                0        --
                 企业信心指数                                              6        --
    0500  日本服务业景气判断指数                        4月             41.6        --
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                      3月            +3.0%        --
    1800  美国联邦预算(亿美元)                          4月        盈余1,069     盈余950
    2245  新西兰食品价格指数                            4月            +0.6%        -- 
    2301  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)       4月            +4.2%        -- 
     (完)
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