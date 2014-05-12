主要国家经济指标预测--5月13日****

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.9% +3.4% 房屋融资 3月 -1.5% +2.3% 投资性房屋融资 3月 -- +4.4% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 持平 持平 (较上年同期) -1.5% -1.7% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 3月 -- 赤字14 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.6% +0.6% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 5月 41.0 43.2 ZEW现况指数 60.5 59.5 1130 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 93.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月10日当周 -- -2.0% 1230 美国进口价格 4月 +0.3% +0.6% 出口价格 +0.3% +0.8% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.4% +1.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.6% +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月10日当周 -- +4.4% 1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.4% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.2% 进口物价(较上年同期) -- -4.5% 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +2.8% 持平 (较上年同期) +4.0% +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月12日(一) 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 0 -- 企业信心指数 6 -- 0500 日本服务业景气判断指数 4月 41.6 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +3.0% -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,069 盈余950 2245 新西兰食品价格指数 4月 +0.6% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 4月 +4.2% -- (完)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1