新债招标：中国农发行三年期固息债利率4.77%，五年4.82%--业内人士

路透上海5月12日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年和五年期固息债，中标利率分别为4.77%和4.82%。

上述两期债的投标倍数分别为2.95倍和2.88倍。另外，该行还有一期一年期固息增发债将于15:30结束招标。

上述新债中，一年品种为农发行今年第30期债券 第二次增发，票面利率4.75%；三年和五年期分别为今年第34期和35期金融债。

具体发行条款如下：

30期第二次增发 34期 35期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1年：5月12日14:00-15:30

3/5年：5月12日14:00-15:00

招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)

3/5年：单一利率中标(荷兰式)

缴款日 5月16日 5月15日 5月15日

起息日 4月16日 5月15日 5月15日

发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15

上市日 5月20日 5月21日 5月21日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%