新债招标：中国农发行三年期固息债利率4.77%，五年4.82%--业内人士

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透上海5月12日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年和五年期固息债，中标利率分别为4.77%和4.82%。
上述两期债的投标倍数分别为2.95倍和2.88倍。另外，该行还有一期一年期固息增发债将于15:30结束招标。
上述新债中，一年品种为农发行今年第30期债券 第二次增发，票面利率4.75%；三年和五年期分别为今年第34期和35期金融债。
具体发行条款如下：
30期第二次增发 34期 35期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1年：5月12日14:00-15:30
3/5年：5月12日14:00-15:00
招标方式 1年：单一价格中标(荷兰式)
3/5年：单一利率中标(荷兰式)
缴款日 5月16日 5月15日 5月15日
起息日 4月16日 5月15日 5月15日
发行期 5/13-5/16 5/13-5/15 5/13-5/15
上市日 5月20日 5月21日 5月21日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥