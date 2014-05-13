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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 09:24 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.16%，上日加权利率3.1568%

路透北京5月13日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.16%，上日该期限加权平均利率为3.1568%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.16% 3.20% 3.1568%

周一银行间市场质押式回购总成交金额9,438.50亿元人民币，其中隔夜品种成交8,100.72亿元。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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