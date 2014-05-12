中国资管：上周银行理财产品发行757款，发行量大幅增加

路透北京5月12日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （5月3-9日）91家银行共发行了757款理财产品，发行银行数较上期报告增加45家，产品发行量增加308款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共212款，市场占比为28.01%；非保本型理财产 品共545款，市场占比为71.99%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 330 +131 其中：人民币 297 5.11% 外币 33 3.56% 组合投资类 376 5.39% +149 融资类 4 6.08% +2 结构性产品 46 5.81% +29 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 17 4.28% 3.85% 1个月至3个月（含） 414 5.15% 5.18% 3个月至6个月（含） 192 5.27% 5.35% 6个月至1年（含） 123 5.45% 5.48% 1年以上 11 5.96% 5.90% 没有无固定期限产品发行 上周61家银行共发行了297款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为5天，最长为546天；预期年 化收益率最低2.30%，最高为6.30%，与上期报告相比最低预期收益率下滑20个基点，最高预期收益率下滑10个 基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 13 4.38% 4.05% 1个月至3个 174 58.59% 5.03% 月 3个月至6个 64 21.55% 5.27% 月 6个月至1年 41 13.80% 5.46% 1年以上 5 1.68% 6.10% 上周8家银行共发行33款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产品16款，平均预 期收益率为3.44%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有956款产品到期，所有公布了到期收益率的207款产品均实现最高预期收益率 。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品444款，结构性产品35款 ，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.29%，较上期报告下滑34个基点；外币债券类产品平均到期收益 率为2.42%，较上期报告下滑82个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有98款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“私人银行客户专属人民币理财产品(2013年第029 号)”，该组合投资类产品期限为365天，实现了7.30%的年化收益率。 截至5月9日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有84款（占比40.78% ），所有产品近一年的平均净值增长率为-0.09%。其中，花旗银行的“施罗德多元化投资方略基金系列-亚洲 灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为44.83%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）近一年累计收益率 为正，招商银行的 “德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以7.26%的近一年累计收益率 排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有76款产品（占比40.00%）近一年累计收益率为正。 （完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)