美国金融：财政部承认若出现违约，可以安排优先支付公债本息

路透洛杉矶5月9日 - 美国财政部首度承认，万一因为国会未调高政府举债上限而引发违约危机，技术面而言，美国政府可以对款项支付进行优先排序。

在致函共和党议员亨萨林的信中，财政部长高级助理Jeb Hensarling表示，一旦美国无法再举借，纽约联储“技术上能够”继续支付公债本息，而财政部将暂停其他付款。但他强调，这种作法未曾经过测试。

美国财长杰克卢以及其他财政部官员在去年10月债务上限危机时坚称，“进行优先排序”是不可行的。所谓进行优先排序是一种应急性策略，即按时支付公债本息，但社会福利金等其他款项则暂停。

去年10月杰克卢在国会证词中表示，政府支付系统的设计，无法决定哪些款项优先获得支付，哪些不能。“那将造成混乱，”他向国会表示。

然而议员和分析师长期以来都认为，在违约出现时，财政部和联储官员会设法维持债券支付，避免投资者陷入恐慌，同时暂停其他支付。

在5月7日写给美国众议院金融服务委员会主席亨萨林的信中，财政部部长助理Alistair Fitzpayne写道，“如果债务上限不上调，假设财政部有充足现金，纽约联储系统能够在技术上继续支付本金和利息，而财政部不进行其他支付。”

不过，Fitzpayne也补充道，“这一方法将完全是实验性的，将对国内外金融市场都造成无法接受的风险。正如我们反复强调的，这将意味着美国对自身责任违约，包括向老年公民、退伍军人和现役军人违约。”

众院金融服务委员会共和党议员Mick Mulvaney周五表示，他认为这封信证明，如果不上调债务上限，可以安排支付优先顺序，不会发生金融崩盘。

Mulvaney对路透表示，“从一开始我就认为，政府所谓如果不上调债务上限就会出现何种后果的说法，是在制造恐惧。”(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)