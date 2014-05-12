投行观点：中国政府可能放松购房限制和土地供应--中金

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透北京5月12日 - 中国楼市行情5月以来急转直下，部分城市“松绑限购令”的消息受到高度关注。中国国内大型投行--中金公司就认为政策可能采取的应对措施包括放松购房限制、鼓励购房的政策、加大保障房建设、放松土地供应等。
报告表示，政府需要平衡短期稳增长和中长期的结构优化，而不是直接将房地产市场作为宏观政策逆周期操作的对象。
“一季度土地供应量已经同比减少，未来房价下跌可能带动地价下跌，未来几个季度土地财政收入可能出现下滑。”报告称。
但是，要消化过去累积的房地产市场泡沫和土地财政扩张带来的扭曲影响，房地产市场降温、地方政府土地收入下降是经济结构调整和可持续发展的内在要求。
报告称，房地产市场降温带来的土地首日减少从长期来看，有利于经济结构调整，但是短期对经济增长存在不利影响。包括，减少地方政府投资的资金来源；增加地方政府债务风险；以及土地作为信贷抵押物，其价格下跌不利于信贷扩张。
此前，新华社发表评论文章称，从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。
面对今年以来中国楼市高位调整加重看跌情绪，业内期待的调控局部松绑正成为现实，却也引发地方政府该不该“救市”的激辩。不过他们认为，这只是中央“分城施策”调控原则的体现，中国楼市缓慢挤泡沫进程仍将继续。 (完) (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥