长江期货：中国期指持仓再创新高，市场多空分歧加剧

前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单99274手、卖单117156手。主力净空持仓量17882手，较前一交易日增940手。主力净空持仓量升至近11个交易日最高，显示市场短期仍处于空方主导状态。在IF1405上，前20多空双方整体减持力度旗鼓相当。在IF1406与IF1409上，空方增持力度均超过多方。具体而言，IF1406与IF1409前20空方席位分别合计增持卖单1670手、1652手，前20多方席位分别合计增持买单1144手、1357手。这反映了在移仓过程中，空方更积极。(完)