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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 10:24 BJT

长江期货：中国期指持仓再创新高，市场多空分歧加剧

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

上周五，股指期货四合约持仓量合计增加715手至144703手，再创历史新高。资金的大量堆积直接反映了市场分歧的加剧。

前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单99274手、卖单117156手。主力净空持仓量17882手，较前一交易日增940手。主力净空持仓量升至近11个交易日最高，显示市场短期仍处于空方主导状态。在IF1405上，前20多空双方整体减持力度旗鼓相当。在IF1406与IF1409上，空方增持力度均超过多方。具体而言，IF1406与IF1409前20空方席位分别合计增持卖单1670手、1652手，前20多方席位分别合计增持买单1144手、1357手。这反映了在移仓过程中，空方更积极。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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