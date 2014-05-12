长江期货：中国期指持仓再创新高，市场多空分歧加剧

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
上周五，股指期货四合约持仓量合计增加715手至144703手，再创历史新高。资金的大量堆积直接反映了市场分歧的加剧。
前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单99274手、卖单117156手。主力净空持仓量17882手，较前一交易日增940手。主力净空持仓量升至近11个交易日最高，显示市场短期仍处于空方主导状态。在IF1405上，前20多空双方整体减持力度旗鼓相当。在IF1406与IF1409上，空方增持力度均超过多方。具体而言，IF1406与IF1409前20空方席位分别合计增持卖单1670手、1652手，前20多方席位分别合计增持买单1144手、1357手。这反映了在移仓过程中，空方更积极。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥