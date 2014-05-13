《香港重要政经日程》--5月13日-5月20日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
================== 今日重要政经消息=================
5月13日（周二）
-- 冠捷科技 公布三个月业绩。
--10:00 SOHO中国 股东周年大会。
--12:00 希慎兴业 股东周年大会。
--14:30 太古地产 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月14日（周三）
-- 金管局公布4月底止外汇基金境外资产。
-- 卜蜂国际 公布三个月业绩。
-- 中国新城镇 公布一季度季报。
-- 勇利航业 公布三个月业绩。
-- 宝胜国际 公布三个月业绩。
-- 裕元集团 公布三个月业绩。
-- 威高股份 公布三个月业绩。
-- 高鑫零售 公布三个月业绩。
-- 腾讯控股 公布三个月业绩。
-- 联太工业 公布六个月业绩。
-- 位元堂 公布年报。
--09:00 康师傅 中国举行股东特别大会及周年大会。
--10:30 花样年 股东周年大会。
--10:00 国泰航空 股东周年大会。
--11:00 中信泰富 股东周年大会。
--12:00 理文造纸 股东周年大会。
--14:30 国泰君安 股东周年大会。
--15:30 腾讯控股 股东周年大会。
5月15日（周四）
-- 3月对外商品贸易货量及价格统计。
-- 金隅股份 公布三个月业绩。
-- 亨亚 公布三个月业绩。
-- 德昌电机控股 公布年报。
-- 百盛集团 公布三个月业绩。
-- 荣丰国际 公布三个月业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布三个月业绩。
--11:30 利丰 股东周年大会。
--12:00 电能实业 股东周年大会。
--14:30 中远太平洋 股东周年大会。
--16:00 电视广播 股东周年大会。
5月16日（周五）
-- 香港首季度GDP及其他主要经济数据。
-- 钜大国际 公布年报。
--10:00 百盛商业集团 股东周年大会。
--12:00 和黄 股东周年大会。
--14:45 长江实业 股东周年大会。
5月19日（周一）
-- 香港2-4月失业及就业不足统计。
-- 中电控股 董事会考虑派发2014年第1期中期股息。
-- 国美电器 公布三个月业绩。
-- 荣阳实业 公布中期业绩。
-- 康师傅控股 公布三个月业绩。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
*5月20日（周二）
-- 先进半导体 公布三个月业绩。
-- 民生国际 公布年报。
-- 敏华控股<1999.HK公布年报。
-- 信利国际<0732.HK公布三个月业绩。
--10:00 中国远洋 在香港和北京举行股东周年大会。
--10:00 雨润食品 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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