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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 09:25 BJT

《香港重要政经日程》--5月13日-5月20日

================== 今日重要政经消息=================

5月13日（周二）

-- 冠捷科技 公布三个月业绩。

--10:00 SOHO中国 股东周年大会。

--12:00 希慎兴业 股东周年大会。

--14:30 太古地产 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月14日（周三）

-- 金管局公布4月底止外汇基金境外资产。

-- 卜蜂国际 公布三个月业绩。

-- 中国新城镇 公布一季度季报。

-- 勇利航业 公布三个月业绩。

-- 宝胜国际 公布三个月业绩。

-- 裕元集团 公布三个月业绩。

-- 威高股份 公布三个月业绩。

-- 高鑫零售 公布三个月业绩。

-- 腾讯控股 公布三个月业绩。

-- 联太工业 公布六个月业绩。

-- 位元堂 公布年报。

--09:00 康师傅 中国举行股东特别大会及周年大会。

--10:30 花样年 股东周年大会。

--10:00 国泰航空 股东周年大会。

--11:00 中信泰富 股东周年大会。

--12:00 理文造纸 股东周年大会。

--14:30 国泰君安 股东周年大会。

--15:30 腾讯控股 股东周年大会。

5月15日（周四）

-- 3月对外商品贸易货量及价格统计。

-- 金隅股份 公布三个月业绩。

-- 亨亚 公布三个月业绩。

-- 德昌电机控股 公布年报。

-- 百盛集团 公布三个月业绩。

-- 荣丰国际 公布三个月业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布三个月业绩。

--11:30 利丰 股东周年大会。

--12:00 电能实业 股东周年大会。

--14:30 中远太平洋 股东周年大会。

--16:00 电视广播 股东周年大会。

5月16日（周五）

-- 香港首季度GDP及其他主要经济数据。

-- 钜大国际 公布年报。

--10:00 百盛商业集团 股东周年大会。

--12:00 和黄 股东周年大会。

--14:45 长江实业 股东周年大会。

5月19日（周一）

-- 香港2-4月失业及就业不足统计。

-- 中电控股 董事会考虑派发2014年第1期中期股息。

-- 国美电器 公布三个月业绩。

-- 荣阳实业 公布中期业绩。

-- 康师傅控股 公布三个月业绩。

--10:00 融创中国 股东周年大会。

*5月20日（周二）

-- 先进半导体 公布三个月业绩。

-- 民生国际 公布年报。

-- 敏华控股<1999.HK公布年报。

-- 信利国际<0732.HK公布三个月业绩。

--10:00 中国远洋 在香港和北京举行股东周年大会。

--10:00 雨润食品 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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