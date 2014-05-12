期货日报：进口成本和国内需求等因素料支持大连豆粕振荡偏强

上周，连豆粕跟随美国CBOT大豆振荡回调。美豆本轮上涨行情暂告一段落，但因美豆旧作库存在新豆上市前均将维持偏紧格局，且新作大豆也逐渐进入天气炒作的敏感期，预计后期美豆市场继续下跌的空间不大。长期来看，随着美豆市场进入天气炒作期以及国内需求逐步启动，大连豆粕市场也将保持强势格局。

由于我国大豆供给中有85%左右都是依靠进口，美豆价格决定了豆粕的生产成本，因此如果美豆市场不大幅回调，国内豆粕市场也很难下跌。而且进入5、6月份，我国的生猪养殖也将进入季节性补栏阶段，豆粕需求也将逐步启动。(完)