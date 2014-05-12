期货日报：进口成本和国内需求等因素料支持大连豆粕振荡偏强

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
上周，连豆粕跟随美国CBOT大豆振荡回调。美豆本轮上涨行情暂告一段落，但因美豆旧作库存在新豆上市前均将维持偏紧格局，且新作大豆也逐渐进入天气炒作的敏感期，预计后期美豆市场继续下跌的空间不大。长期来看，随着美豆市场进入天气炒作期以及国内需求逐步启动，大连豆粕市场也将保持强势格局。
由于我国大豆供给中有85%左右都是依靠进口，美豆价格决定了豆粕的生产成本，因此如果美豆市场不大幅回调，国内豆粕市场也很难下跌。而且进入5、6月份，我国的生猪养殖也将进入季节性补栏阶段，豆粕需求也将逐步启动。(完)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥