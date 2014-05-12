金属期市：伦铜触及逾一周高点，受助于供应紧缺

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周日表示，美国经济应会在第二季加速成长，环比年率增幅料达到甚至超过3%，但这种增长能否持续，一段时间内可能还不明朗。
中国央行行长周小川周六讲话称，对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月6日当周，对冲基金和基金经理提高对黄金期货和期权的多头押注，但削减白银和铜的净多头部位。
Vedanta Resources Plc 周五表示，将不会在印度东部有争议项目中开采铝土矿，直至赢得当地社区同意其计划。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥