金属期市：伦铜触及逾一周高点，受助于供应紧缺

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周日表示，美国经济应会在第二季加速成长，环比年率增幅料达到甚至超过3%，但这种增长能否持续，一段时间内可能还不明朗。

中国央行行长周小川周六讲话称，对于市场上有关央行全面下调存款准备金率的传言，他表示不会采取大规模刺激。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月6日当周，对冲基金和基金经理提高对黄金期货和期权的多头押注，但削减白银和铜的净多头部位。

Vedanta Resources Plc 周五表示，将不会在印度东部有争议项目中开采铝土矿，直至赢得当地社区同意其计划。(完)

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