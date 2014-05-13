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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 08:43 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国国开行 60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.44%
  国开行60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.79%
  国开行60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86%
  国开行60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.96%
  国开行60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.00%
  铁路总公司150亿元10年期固息债10:00-11:00招标(利率区间4.90%-5.90%)，申银万国证券等主承
  铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标(利率区间5.10%-6.10%)，申银万国证券等主承
  节能环保集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行主承
  东方航空  40亿元九个月期超短融簿记(主体评级AAA)，民生银行和工行主承
  杭州商贸旅游集团12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和中信建投证券主承
  宁波城投控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和国开行主承
  杭州萧山国资经营总公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承
  福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承
  万达集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
  中建海峡建设发展公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承
  广州广日集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  北京银建投资3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和广发银行主承
  浙江海天建设3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承
  南方电网50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中金公司主承
  云南投资控股集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  义乌市场发展集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  江苏方洋集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
  嘉兴现代服务业发展投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
  天津住宅建设发展集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和招行主承 
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  二、新债上市：
 
  国开行80亿元一年期固息金融债140212，票面利率4.50%
  湘潭两型社会建设投融资公司12亿元七年期固息债1480167，票面利率7.89%  
  盘县宏财投资5亿元七年期固息债1480210，票面利率8.49%
  库车城投集团7亿元七年期固息债1480254，票面利率7.45%                    
  天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融041461029，票面利率5.20%
  北京首农集团9亿元一年期短融041469024，票面利率5.05%
  山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041460043，票面利率5.10%
  中国华阳经贸集团3亿元一年期短融041466012，票面利率5.50%
  济宁供水集团3亿元一年期短融041460042，票面利率5.70%
  浙江机电集团3亿元一年期短融041451029，票面利率5.70%
  江苏沙钢集团20亿元一年期短融041459035，票面利率5.91%
  广西沿海铁路5亿元一年期短融041452023，票面利率5.30%
  丹东港集团10亿元一年期短融041473003，票面利率5.75%
  重庆商业投资集团5亿元一年期短融041464029，票面利率7.50% 
  海南省交通投资控股10亿元一年期短融041463010，票面利率5.70%   
  中国船舶重工集团68亿元三年期中期票据101454009，票面利率5.35%
  广东粤电集团27亿元五年期中票101451015，票面利率5.20%
  上海浦发集团15亿元七年期中票101455009，票面利率5.60%
  山东山水水泥集团12亿元三年期中票101458016，票面利率6.20%
  厦门翔业集团6亿元三年期中票101454023，票面利率5.40%
  浙江荣盛控股集团10亿元三年期中票101453012，票面利率7.98%
  杭州经济开发区资产经营集团3亿元三年期中票101461011，票面利率6.08%
  合肥工业投资控股5亿元五年期中票101463008，票面利率6.98%
  广东志高空调0.5亿元三年期中票101465006，票面利率8.00% 
  中广核风电10亿元五年期中票101464014，票面利率5.65% 
  广东省路桥建设发展公司10亿元10年期中票101453011，票面利率6.30% 
  扬州瘦西湖旅游发展集团5亿元三年期中票101452010，票面利率6.00%        
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  三、缴款：   
    
  国泰君安证券35亿元三个月期短融1490084，票面利率4.40%  
  进出口行60亿元七年期固息债140330，票面利率4.85%
  进出口行70亿元一年期固息债130322，发行价格103.339元
  农发行50亿元一年期固息债140429，发行价格100.680元
  农发行50亿元两年期固息债140431，发行价格100.520元
  中国商用飞机公司30亿元六个月期超短融
  江苏交通控股30亿元九个月期超短融
  中国证券金融股份公司30亿元三个月期短融
  北京基础设施投资有限公司40亿元一年期短融  
  通裕重工 4.5亿元一年期短融
  天津天纺投资4.5亿元一年期短融
  上海外滩投资开发（集团）5亿元一年期短融
  歌山建设集团2.5亿元一年期短融
  陕西有色金属控股集团30亿元三年期中票
  连云港市城建投10亿元五年期中票
  太仓水处理公司2亿元三年期中票
  陕西煤业化工集团有限公司15亿元五年期中票  
  云南工业投资控股集团5亿元10年期投资人选择权(7+3)中票  
  湘电集团公司4.5亿元三年期发行人选择权(1+2)中票
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  四、还本付息：   
              
  中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032到期兑付，票面利率3.8%
  中信建投证券19亿元三个月期短融1490024到期兑付，票面利率5.75%
  齐鲁证券10亿元三个月期短融1490025到期兑付，票面利率6%    
  中国石化  100亿元九个月期超短融011303001到期兑付，票面利率4.49%
  中国铝业  30亿元六个月期超短融011320004到期兑付，票面利率5.6%
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326003到期兑付，票面利率4.8%  
  山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融041354030到期兑付，票面利率4.29%
  内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融041361021到期兑付，票面利率4.79%
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041369016到期兑付，票面利率4.89%     
  10附息国债12 100012付息
  13天业MTN1 1382217付息
  13亚泰MTN1 1382218付息
  13吉森工MTN1 1382219付息
  13厦水务MTN1 1382226付息
  13黄旅游MTN1 1382227付息
  13雨润MTN1 1382228付息
  13马钢集MTN1 1382229付息
  13粤物资MTN1 1382230付息
  13彩虹MTN1 1382231付息
  13苏国资MTN1 1382232付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国4月新增信贷略低于预期，而M2增速自历史低位反弹。最新数据并未给议论纷纷中的货币政策走向提供新
的指引，短期内以静制动可能性仍大，以待二季度经济形势明朗后再作分晓。 
    
  --中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消
经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。  
    
    今日公布1-4月固定资产投资(不含农户)             (1-3月17.6%)
            4月社会消费品零售总额                   (3月12.2%)
            4月工业增加值                           (3月8.8%)
            4月房地产投资和销售情况月度报告          
    5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇)
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