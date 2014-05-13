《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行 60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.44% 国开行60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.79% 国开行60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.86% 国开行60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.96% 国开行60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.00% 铁路总公司150亿元10年期固息债10:00-11:00招标(利率区间4.90%-5.90%)，申银万国证券等主承 铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标(利率区间5.10%-6.10%)，申银万国证券等主承 节能环保集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行主承 东方航空 40亿元九个月期超短融簿记(主体评级AAA)，民生银行和工行主承 杭州商贸旅游集团12亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和中信建投证券主承 宁波城投控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和国开行主承 杭州萧山国资经营总公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 万达集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 中建海峡建设发展公司3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 广州广日集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 北京银建投资3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和广发银行主承 浙江海天建设3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 南方电网50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中金公司主承 云南投资控股集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 义乌市场发展集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 江苏方洋集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 嘉兴现代服务业发展投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 天津住宅建设发展集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和招行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行80亿元一年期固息金融债140212，票面利率4.50% 湘潭两型社会建设投融资公司12亿元七年期固息债1480167，票面利率7.89% 盘县宏财投资5亿元七年期固息债1480210，票面利率8.49% 库车城投集团7亿元七年期固息债1480254，票面利率7.45% 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融041461029，票面利率5.20% 北京首农集团9亿元一年期短融041469024，票面利率5.05% 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041460043，票面利率5.10% 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融041466012，票面利率5.50% 济宁供水集团3亿元一年期短融041460042，票面利率5.70% 浙江机电集团3亿元一年期短融041451029，票面利率5.70% 江苏沙钢集团20亿元一年期短融041459035，票面利率5.91% 广西沿海铁路5亿元一年期短融041452023，票面利率5.30% 丹东港集团10亿元一年期短融041473003，票面利率5.75% 重庆商业投资集团5亿元一年期短融041464029，票面利率7.50% 海南省交通投资控股10亿元一年期短融041463010，票面利率5.70% 中国船舶重工集团68亿元三年期中期票据101454009，票面利率5.35% 广东粤电集团27亿元五年期中票101451015，票面利率5.20% 上海浦发集团15亿元七年期中票101455009，票面利率5.60% 山东山水水泥集团12亿元三年期中票101458016，票面利率6.20% 厦门翔业集团6亿元三年期中票101454023，票面利率5.40% 浙江荣盛控股集团10亿元三年期中票101453012，票面利率7.98% 杭州经济开发区资产经营集团3亿元三年期中票101461011，票面利率6.08% 合肥工业投资控股5亿元五年期中票101463008，票面利率6.98% 广东志高空调0.5亿元三年期中票101465006，票面利率8.00% 中广核风电10亿元五年期中票101464014，票面利率5.65% 广东省路桥建设发展公司10亿元10年期中票101453011，票面利率6.30% 扬州瘦西湖旅游发展集团5亿元三年期中票101452010，票面利率6.00% ============================================================================ 三、缴款： 国泰君安证券35亿元三个月期短融1490084，票面利率4.40% 进出口行60亿元七年期固息债140330，票面利率4.85% 进出口行70亿元一年期固息债130322，发行价格103.339元 农发行50亿元一年期固息债140429，发行价格100.680元 农发行50亿元两年期固息债140431，发行价格100.520元 中国商用飞机公司30亿元六个月期超短融 江苏交通控股30亿元九个月期超短融 中国证券金融股份公司30亿元三个月期短融 北京基础设施投资有限公司40亿元一年期短融 通裕重工 4.5亿元一年期短融 天津天纺投资4.5亿元一年期短融 上海外滩投资开发（集团）5亿元一年期短融 歌山建设集团2.5亿元一年期短融 陕西有色金属控股集团30亿元三年期中票 连云港市城建投10亿元五年期中票 太仓水处理公司2亿元三年期中票 陕西煤业化工集团有限公司15亿元五年期中票 云南工业投资控股集团5亿元10年期投资人选择权(7+3)中票 湘电集团公司4.5亿元三年期发行人选择权(1+2)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032到期兑付，票面利率3.8% 中信建投证券19亿元三个月期短融1490024到期兑付，票面利率5.75% 齐鲁证券10亿元三个月期短融1490025到期兑付，票面利率6% 中国石化 100亿元九个月期超短融011303001到期兑付，票面利率4.49% 中国铝业 30亿元六个月期超短融011320004到期兑付，票面利率5.6% 中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326003到期兑付，票面利率4.8% 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融041354030到期兑付，票面利率4.29% 内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融041361021到期兑付，票面利率4.79% 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041369016到期兑付，票面利率4.89% 10附息国债12 100012付息 13天业MTN1 1382217付息 13亚泰MTN1 1382218付息 13吉森工MTN1 1382219付息 13厦水务MTN1 1382226付息 13黄旅游MTN1 1382227付息 13雨润MTN1 1382228付息 13马钢集MTN1 1382229付息 13粤物资MTN1 1382230付息 13彩虹MTN1 1382231付息 13苏国资MTN1 1382232付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国4月新增信贷略低于预期，而M2增速自历史低位反弹。最新数据并未给议论纷纷中的货币政策走向提供新 的指引，短期内以静制动可能性仍大，以待二季度经济形势明朗后再作分晓。 --中国人民银行金融研究所所长金中夏周一表示，资本帐户逆差对中国来说将是件好事，因为这可以用来抵消 经常帐盈余，中国无需持续累积外汇储备。 今日公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇)
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