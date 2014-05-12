日本股市：早盘受乌克兰疑虑拖累下滑，但奥林巴斯因财测乐观而大涨

路透东京5月12日 - 日本股市周一早盘中下滑，因乌克兰危机疑虑抑制投资者的风险偏好，但奥林巴斯(Olympus) 等发布乐观获利预估的企业则吸引买盘。

0155 GMT，日经指数 下跌0.2%，报14,167.83点，在25日移动均线切入位14,391.77点下方交投。

分析师称，成交量可能仍偏低，因投资人顾忌乌克兰情势的发展，担心该国陷入内战。

大和证券策略师Takuya Takahashi称，市场走向可能暂时取决于个别企业的获利状况。

奥林巴斯涨幅一度达4.9%，至一周高点，此前该公司预测2015年3月止的会计年度营业利润成长19.8%至880亿日圆。该预估低于汤森路透Starmine查访17名分析师的预估中值944亿日圆。但交易商称该公司的预测过于保守，因其正致力强化获利的医疗业务。