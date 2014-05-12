日本股市：早盘受乌克兰疑虑拖累下滑，但奥林巴斯因财测乐观而大涨

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透东京5月12日 - 日本股市周一早盘中下滑，因乌克兰危机疑虑抑制投资者的风险偏好，但奥林巴斯(Olympus) 等发布乐观获利预估的企业则吸引买盘。
0155 GMT，日经指数 下跌0.2%，报14,167.83点，在25日移动均线切入位14,391.77点下方交投。
分析师称，成交量可能仍偏低，因投资人顾忌乌克兰情势的发展，担心该国陷入内战。
大和证券策略师Takuya Takahashi称，市场走向可能暂时取决于个别企业的获利状况。
奥林巴斯涨幅一度达4.9%，至一周高点，此前该公司预测2015年3月止的会计年度营业利润成长19.8%至880亿日圆。该预估低于汤森路透Starmine查访17名分析师的预估中值944亿日圆。但交易商称该公司的预测过于保守，因其正致力强化获利的医疗业务。
东证股价指数 跌0.3%，至1,162.37点；JPX-日经400指数 亦跌0.3%，至10,576.31点。(完)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥